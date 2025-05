An den SWISS BAR AWARDS werden die besten Barkeeperinnen und Barkeeper sowie die angesagtesten Bars der Schweiz ausgezeichnet. Interessierte Barprofis und Bars können sich bis zum 31. Mai online bewerben oder eine Nomination abgeben.

Gesucht: Beste Barkeeper:innen und Bars der Schweiz 2025. Jetzt bewerben!

An den SWISS BAR AWARDS werden jährlich besondere Leistungen ausgezeichnet. Diese Verleihung ist die älteste und renommierteste Auszeichnung in der Schweizer Gastroszene. Die Awards werden in folgenden sieben Kategorien vergeben:

Mehrstufiges Bewerbungsverfahren

Barprofis und Bars erhalten mit den Awards die Möglichkeit, sich in der breiten Schweizer Bar- und Gastroszene zu präsentieren und ihre Leistungen unter Beweis zu stellen. Nach der Bewerbungsphase werden die Nominationen von einer Fachjury beurteilt und bewertet.

Anschliessend durchlaufen die Barkeeper und Betriebe ein mehrstufiges Verfahren, bis zur grossen Award Night am 26. Oktober 2025 im Trafo Baden.

Interessierte Barprofis und Bars können sich ab sofort bis zum 31. Mai für die Swiss Bar Awards 2025 bewerben.



