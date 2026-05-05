Randy Schaller mixt mit «The Root Is On Fire» den besten Cocktail der Schweiz 2026

Beim Swiss Cocktail Open, dem grössten Cocktailwettbewerb der Schweiz, traten am Montagnachmittag, 4. Mai, im Chicago 1928 in Zürich Oerlikon 23 Bartender aus der ganzen Schweiz gegeneinander an. Sie hatten sich in den Wochen zuvor aus über 50 Bewerbungen für das Finale qualifiziert.
Für das lebendige Competition-Format mit Networking-Area und Tischmesse konnten sich alle in der Schweiz tätigen Barprofis bewerben. Für ihre Drinks mussten sie mindestens ein Produkt eines internationalen und eines Schweizer Herstellers verwenden. Zudem durfte das Rezept maximal eine selbstgemachte Zutat sowie ein Spezial- oder Nischenprodukt enthalten.
Hochkarätiges Finale
Im ersten Durchgang traten die 23 Teilnehmenden in zwei Gruppen gegeneinander an. Die jeweils drei Erstplatzierten qualifizierten sich für das grosse Finale der besten Sechs. Neben dem späteren Sieger Randy Schaller vom Le Vestibule in Lausanne schafften es noch Domenico Caruso (Clouds, Zürich), Michele Durante (Grand Hotel Les Trois Rois, Basel), Blanche Dyhrenfurth (Atelier Classic Bar, Thun), Dominic Pérez (Hotel Vitznauerhof, Vitznau) und Philipp Vollmar (artcibar, Lenzburg) ins Finale der besten Sechs.
Im Finale überzeugte die Kreation «The Root Is On Fire» von Randy Schaller die Jury auf ganzer Linie. In seinem Cocktail kombinierte er 2 cl Mezcal Montelobos von Campari, 2 cl Tequila Don Julio Blanco von Diageo, 1,5 cl Eau-de-vie de Coing von Louis Morand, 1,25 cl Jus de bettterave (Randensaft) von Biotta, 2 cl Sirop Maison de miel à la cannelle d’Alba & fève tonka, 2 cl Jus de citron vert & estragon frais smashé und Opaline maison à la betterave & au piment d’Espelette als Dekoration.
Bester Cocktail der Schweiz 2026 «The Root Is On Fire»
by Randy Schaller | Le Vestibule, Lausanne
|2 cl
|Mezcal Montelobos, Campari
|2 cl
|Tequila Don Julio Blanco, Diageo
|1,5 cl
|Eau-de-vie de Coing, Louis Morand
|1,25 cl
|Jus de betterave (Randensaft), Biotta
|2 cl
|Sirop Maison de miel à la cannelle d’Alba & fève tonka
|2 cl
|Jus de citron vert & estragon frais smashé
Deko: Opaline maison à la betterave & au piment d’Espelette
Den zweiten Platz belegte Philipp Vollmar von der artcibar aus Lenzburg mit dem Drink «Wedmedik». Dritte wurde Blanche Dyhrenfurth von der Atelier Classic Bar aus Thun mit ihrem Cocktail «Beautiful Mangoness».
Überglücklicher Sieger
Überreicht wurde der Wanderpokal vom Vorjahressieger André Haueter. Die grosse Freude stand Randy Schaller ins Gesicht geschrieben, als er die Trophäe vor den Augen der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern in die Höhe stemmen durfte.
Rangliste
|Cocktailname
|Bartender
|Lokal
|Punkte
|The Root Is On Fire
|Randy Schaller
|Le Vestibule, Lausanne
|53.80
|Wedmedik
|Philipp Vollmar
|artcibar, Lenzburg
|53.60
|Beautiful Mangoness
|Blanche Dyhrenfurth
|Atelier Classic Bar, Thun
|52.40
|Happy Places
|Dominic Pérez
|Hotel Vitznauerhof, Vitznau
|50.60
|Lady Gimlet
|Domenico Caruso
|Clouds, Zürich
|47.00
|Zug
|Michele Durante
|Grand Hotel Les Trois Rois, Basel
|45.20