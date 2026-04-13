SWISS COCKTAIL OPEN 2026: Diese Finalisten kämpfen um den Titel

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.
Bis Ende März sind so über 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 4. Mai 2026 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon von den Teilnehmenden persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2026 ist.
Sichere dir ein Ticket fürs grosse Finale!
Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Sichere dir jetzt online dein Ticket!
Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Finalistinnen und Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2026 (A-Z)
|Name
|Arbeitsort
|André Almeida
|Deltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt
|Matthew James Ayrey
|Galerie Boutique Bar, Thun
|Tom Barylov
|ManaBar, Basel
|Domenico Caruso
|Clouds, Zürich
|Diana Doroshenko
|Deltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt
|Michele Durante
|Grand Hotel Les Trois Rois, Basel
|Blanche Dyhrenfurth
|Atelier Classic Bar, Thun
|Philip Heinemann
|Botanicum Appenzeller Huus, Gonten
|Luca Huber
|Sinaloa, Zürich
|Sacha Irimies
|Funky Claude’s Bar, Montreux
|Daniel Kehrli
|Bivo Bar & Bistro, Bern
|Adil Khan
|Derrière, Basel
|Markus Köppel
|52 Magic Bar, Au
|Giuseppe Manganaro
|Jo. bar de quartier, Fribourg
|Piero Marano
|The Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald
|Andrei S. Memet
|Kaos – Bar & Restaurant, Bern
|Maciej Panasik
|Bellevue Bar, Bellevue Palace, Bern
|Dominic Pérez
|Hotel Vitznauerhof, Vitznau
|Guido Petschen
|Reinekes Bar, Kerzers
|Randy Schaller
|Le Vestibule, Lausanne
|Ramiro Smith
|The Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald
|Paulina Tkaczyk
|Jules Verne Panoramabar, Zurich
|Fazio Valerio
|KKL – Seebar, Luzern
|Philipp Vollmar
|Artcibar, Lenzburg
Programm Finale 4. Mai
|13.30 Uhr
|Türöffnung, Networking & Tischmesse
|14.30 Uhr bis 15.30 Uhr
|Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12)
|16.00 Uhr bis 17.00 Uhr
|Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24)
|17.30 Uhr
|Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang
|18.00 Uhr bis 18.30 Uhr
|Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden
|anschliessend
|Siegerehrung mit Apéro, Food & Drinks
Tischmesse und Networking
Neben der spannenden Cocktail-Competition erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Networking Area sowie eine Tischmesse mit Produktneuheiten und Gelegenheit zum Austausch mit Barprofis und Fachleuten.
Tickets für das Finale am 4. Mai 2026 ab 13.30 Uhr im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon sind im Online-Vorverkauf auf swisscocktailopen.ch bis 3. Mai für CHF 10.- oder an der Tageskasse für CHF 15.- erhältlich.