Grosses Finale am 4. Mai

SWISS COCKTAIL OPEN 2026: Diese Finalisten kämpfen um den Titel

Die 24 Finalistinnen und Finalisten für das Swiss Cocktail Open 2026 sind bekannt. Sie mixen am 4. Mai in Zürich-Oerlikon ihre Cocktail-Kreationen live vor Publikum und kämpfen um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2026».
Finalisten anlässlich des Swiss Cocktail Open 2025

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.

Bis Ende März sind so über 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 4. Mai 2026 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon von den Teilnehmenden persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2026 ist.

Sichere dir ein Ticket fürs grosse Finale!

Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Sichere dir jetzt online dein Ticket!

Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Ticket sichern

Finalistinnen und Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2026 (A-Z)

NameArbeitsort
André AlmeidaDeltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt
Matthew James AyreyGalerie Boutique Bar, Thun
Tom BarylovManaBar, Basel
Domenico CarusoClouds, Zürich
Diana DoroshenkoDeltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt
Michele DuranteGrand Hotel Les Trois Rois, Basel
Blanche DyhrenfurthAtelier Classic Bar, Thun
Philip HeinemannBotanicum Appenzeller Huus, Gonten
Luca HuberSinaloa, Zürich
Sacha IrimiesFunky Claude’s Bar, Montreux
Daniel KehrliBivo Bar & Bistro, Bern
Adil KhanDerrière, Basel
Markus Köppel52 Magic Bar, Au
Giuseppe ManganaroJo. bar de quartier, Fribourg
Piero MaranoThe Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald
Andrei S. MemetKaos – Bar & Restaurant, Bern
Maciej PanasikBellevue Bar, Bellevue Palace, Bern
Dominic PérezHotel Vitznauerhof, Vitznau
Guido PetschenReinekes Bar, Kerzers
Randy SchallerLe Vestibule, Lausanne
Ramiro SmithThe Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald
Paulina TkaczykJules Verne Panoramabar, Zurich
Fazio ValerioKKL – Seebar, Luzern
Philipp VollmarArtcibar, Lenzburg

Programm Finale 4. Mai

13.30 UhrTüröffnung, Networking & Tischmesse
14.30 Uhr bis 15.30 UhrErster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12)
16.00 Uhr bis 17.00 UhrErster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24)
17.30 UhrBekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang
18.00 Uhr bis 18.30 UhrZweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden
anschliessendSiegerehrung mit Apéro, Food & Drinks
Zu den Tickets

Tischmesse und Networking

Neben der spannenden Cocktail-Competition erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Networking Area sowie eine Tischmesse mit Produktneuheiten und Gelegenheit zum Austausch mit Barprofis und Fachleuten.

Tickets für das Finale am 4. Mai 2026 ab 13.30 Uhr im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon sind im Online-Vorverkauf auf swisscocktailopen.ch bis 3. Mai für CHF 10.- oder an der Tageskasse für CHF 15.- erhältlich.

Stichworte

Mehr zum Thema

Weiter einkaufen →
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - CHF 0.00
Zur Kasse