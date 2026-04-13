SWISS COCKTAIL OPEN 2026: Diese Finalisten kämpfen um den Titel

Die 24 Finalistinnen und Finalisten für das Swiss Cocktail Open 2026 sind bekannt. Sie mixen am 4. Mai in Zürich-Oerlikon ihre Cocktail-Kreationen live vor Publikum und kämpfen um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2026».

Finalisten anlässlich des Swiss Cocktail Open 2025

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist die grösste Cocktail Competition der Schweiz. Das Format motivierte auch in diesem Jahr Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz, ihre Cocktail-Rezepte einzureichen.

Bis Ende März sind so über 50 Rezepte eingegangen, die mittlerweile anonymisiert von einer fachkundigen Jury bewertet wurden. Die besten 24 Rezepte werden nun am 4. Mai 2026 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon von den Teilnehmenden persönlich vorgemixt. Dann wird entschieden, welches der beste Cocktail der Schweiz 2026 ist.

Sichere dir ein Ticket fürs grosse Finale! Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Sichere dir jetzt online dein Ticket! Damit der persönliche Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern gefördert werden kann, gibt es wiederum eine Networking-Area mit integrierter Tischmesse und zahlreichen spannenden Ausstellern. Wir freuen uns auf deinen Besuch! Ticket sichern

Finalistinnen und Finalisten SWISS COCKTAIL OPEN 2026 (A-Z)

Name Arbeitsort André Almeida Deltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt Matthew James Ayrey Galerie Boutique Bar, Thun Tom Barylov ManaBar, Basel Domenico Caruso Clouds, Zürich Diana Doroshenko Deltalounge, Hotel Deltapark, Gwatt Michele Durante Grand Hotel Les Trois Rois, Basel Blanche Dyhrenfurth Atelier Classic Bar, Thun Philip Heinemann Botanicum Appenzeller Huus, Gonten Luca Huber Sinaloa, Zürich Sacha Irimies Funky Claude’s Bar, Montreux Daniel Kehrli Bivo Bar & Bistro, Bern Adil Khan Derrière, Basel Markus Köppel 52 Magic Bar, Au Giuseppe Manganaro Jo. bar de quartier, Fribourg Piero Marano The Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald Andrei S. Memet Kaos – Bar & Restaurant, Bern Maciej Panasik Bellevue Bar, Bellevue Palace, Bern Dominic Pérez Hotel Vitznauerhof, Vitznau Guido Petschen Reinekes Bar, Kerzers Randy Schaller Le Vestibule, Lausanne Ramiro Smith The Seven Spirits Bar, Hotel Bergwelt, Grindelwald Paulina Tkaczyk Jules Verne Panoramabar, Zurich Fazio Valerio KKL – Seebar, Luzern Philipp Vollmar Artcibar, Lenzburg

Programm Finale 4. Mai

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12) 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24) 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden anschliessend Siegerehrung mit Apéro, Food & Drinks

Tischmesse und Networking

Neben der spannenden Cocktail-Competition erwartet die Besucherinnen und Besucher eine Networking Area sowie eine Tischmesse mit Produktneuheiten und Gelegenheit zum Austausch mit Barprofis und Fachleuten.

Tickets für das Finale am 4. Mai 2026 ab 13.30 Uhr im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon sind im Online-Vorverkauf auf swisscocktailopen.ch bis 3. Mai für CHF 10.- oder an der Tageskasse für CHF 15.- erhältlich.

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