Gesellig

Bistro du Bourg in Fribourg

Das Bistro du Bourg hat im Herzen des historischen Viertels von Freiburg eröffnet.

Die moderne Bar ist von den Bistros vergangener Zeiten inspiriert und rückt den Geist der Theke wieder in den Mittelpunkt, mit einer klaren Philosophie als Cocktail-, Wein- und Bierbistro. Der gesellige und angesagte Ort bietet Apéro-Platten und Snacks als Aperitif-Begleitung und zum After-Work-Drink. Sorgfältig zubereitete Cocktails, ausgewählte Weine, kühle Biere und verschiedene Spirituosen bilden ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot.

Öffnungszeiten
MI – DO: 15.00 – 00.00 Uhr
FR: 15.00 – 01.00 Uhr
SA: 09.00 – 01.00 Uhr
SO: 15.00 – 00.00 Uhr

Bistro du Bourg
Rue du Pont-Suspendu 8, 1700 Fribourg
bistrodubourg.ch

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