Bistro du Bourg in Fribourg

Die moderne Bar ist von den Bistros vergangener Zeiten inspiriert und rückt den Geist der Theke wieder in den Mittelpunkt, mit einer klaren Philosophie als Cocktail-, Wein- und Bierbistro. Der gesellige und angesagte Ort bietet Apéro-Platten und Snacks als Aperitif-Begleitung und zum After-Work-Drink. Sorgfältig zubereitete Cocktails, ausgewählte Weine, kühle Biere und verschiedene Spirituosen bilden ein sorgfältig zusammengestelltes Angebot.

Öffnungszeiten

MI – DO: 15.00 – 00.00 Uhr

FR: 15.00 – 01.00 Uhr

SA: 09.00 – 01.00 Uhr

SO: 15.00 – 00.00 Uhr

Bistro du Bourg

Rue du Pont-Suspendu 8, 1700 Fribourg

bistrodubourg.ch

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