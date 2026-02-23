Sichere dir dein Ticket fürs SWISS COCKTAIL OPEN 2026

Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale auch dieses Jahr wieder mit 24 Finalisten und in einem grösseren Rahmen vor Publikum durchzuführen. Um den persönlichen Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern zu fördern, wird es wieder die beliebte Networking-Area mit integrierter Tischmesse geben. Wir freuen uns auf deinen Besuch!
Vergünstigte Tickets
Für den den Zutritt zum SWISS COCKTAIL OPEN und zur Networking Area mit Tischmesse ist ein Ticket erforderlich. Das Ticket kostet CHF 10 pro Person im Vorverkauf bis 3.5.2026. Tageskasse: CHF 15 pro Person. Mindestalter: 18 Jahre (Ausweiskontrolle).
Programm SWISS COCKTAIL OPEN 2026
|13.30 Uhr
|Türöffnung, Networking & Tischmesse
|14.30 bis 15.30 Uhr
|Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12)
|16.00 bis 17.00 Uhr
|Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24)
|17.30 Uhr
|Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang
|18.00 bis 18.30 Uhr
|Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden
|anschliessend
|Siegerehrung mit Apéro, Food & Drinks
Networking Area & Tischmesse
Das SWISS COCKTAIL OPEN ist mehr als eine Competition. In der Networking Area präsentieren zahlreiche Partner im Rahmen einer Tischmesse ihre Produkte. Nutze diese spannende Möglichkeit für den Austausch und das Networking unter Fachpersonen.
Tischmesse Swiss Cocktail Open 2026
Als Aussteller sind beim 6. Swiss Cocktail Open 2026 die folgenden Firmen (A-Z) dabei und freuen sich auf deinen Besuch:
- Brauerei Locher AG
- Best Taste Trading GmbH
- Biotta AG
- Delico AG
- Dettling & Marmot AG
- Diageo Suisse SA
- Diwisa AG
- Fassbind AG
- Glen Fahrn AG
- Jurassic Spirits Sàrl
- Naegelis Premium Products GmbH
- Orator AG
- Paul Ullrich AG
- Peppe GmbH
- Pernod Ricard Swiss
- Premium Trade (Swiss) Sarl
- Zest and Zinc
Location
Das SWISS COCKTAIL OPEN 2026 findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon statt.
Chicago 1928 (Halle 550)
Birchstrasse 150
8050 Zürich-Oerlikon