Live dabei am 4. Mai

Sichere dir dein Ticket fürs SWISS COCKTAIL OPEN 2026

Erlebe das grosse Finale live! Sichere dir jetzt dein Ticket für den 4. Mai 2026 in Zürich‑Oerlikon und sei dabei, wenn beim SWISS COCKTAIL OPEN der beste Cocktail der Schweiz 2026 gekürt wird.
Sichere dir dein Ticket fürs SWISS COCKTAIL OPEN 2026

Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale auch dieses Jahr wieder mit 24 Finalisten und in einem grösseren Rahmen vor Publikum durchzuführen. Um den persönlichen Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern zu fördern, wird es wieder die beliebte Networking-Area mit integrierter Tischmesse geben. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Vergünstigte Tickets

Für den den Zutritt zum SWISS COCKTAIL OPEN und zur Networking Area mit Tischmesse ist ein Ticket erforderlich. Das Ticket kostet CHF 10 pro Person im Vorverkauf bis 3.5.2026. Tageskasse: CHF 15 pro Person. Mindestalter: 18 Jahre (Ausweiskontrolle).

Ticket online kaufen

Impressionen vom letzten Jahr

2025-05-05-sco-teilnehmer
next arrow
 
previous arrow
2025-05-05-sco-teilnehmer
2025-05-05-sco-top3
2025-05-05 SCO-003
2025-05-05 SCO-004
2025-05-05 SCO-006
2025-05-05 SCO-007
2025-05-05 SCO-008
2025-05-05 SCO-010
2025-05-05 SCO-012
2025-05-05 SCO-014
2025-05-05 SCO-015
2025-05-05 SCO-016
2025-05-05 SCO-018
2025-05-05 SCO-019
2025-05-05 SCO-020
2025-05-05 SCO-021
2025-05-05 SCO-022
2025-05-05 SCO-023
2025-05-05 SCO-024
2025-05-05 SCO-025
2025-05-05 SCO-026
2025-05-05 SCO-030
2025-05-05 SCO-032
2025-05-05 SCO-033
2025-05-05 SCO-036
2025-05-05 SCO-045
2025-05-05 SCO-048
2025-05-05 SCO-054
2025-05-05 SCO-065
2025-05-05 SCO-068
2025-05-05 SCO-070
2025-05-05 SCO-073
2025-05-05 SCO-071
2025-05-05 SCO-079
2025-05-05 SCO-080
2025-05-05 SCO-081
2025-05-05 SCO-084
2025-05-05 SCO-087
2025-05-05 SCO-090
2025-05-05 SCO-091
2025-05-05 SCO-092
2025-05-05 SCO-093
2025-05-05 SCO-099
2025-05-05 SCO-102
2025-05-05 SCO-106
2025-05-05 SCO-116
2025-05-05 SCO-117
2025-05-05 SCO-120
2025-05-05 SCO-131
2025-05-05 SCO-132
2025-05-05 SCO-133
2025-05-05 SCO-141
2025-05-05 SCO-144
2025-05-05 SCO-146
2025-05-05 SCO-149
2025-05-05 SCO-157
2025-05-05 SCO-162
2025-05-05 SCO-164
2025-05-05 SCO-169
2025-05-05 SCO-172
2025-05-05 SCO-173
2025-05-05 SCO-179
2025-05-05 SCO-182
2025-05-05 SCO-186
2025-05-05 SCO-188
2025-05-05 SCO-200
2025-05-05 SCO-217
2025-05-05 SCO-220
2025-05-05 SCO-222
2025-05-05 SCO-223
2025-05-05 SCO-224
2025-05-05 SCO-241
2025-05-05 SCO-246
2025-05-05 SCO-253
2025-05-05 SCO-254
2025-05-05 SCO-255
2025-05-05 SCO-268
2025-05-05 SCO-273
2025-05-05 SCO-276
2025-05-05 SCO-282
2025-05-05 SCO-286
2025-05-05 SCO-292
2025-05-05 SCO-295
previous arrow
next arrow

Programm SWISS COCKTAIL OPEN 2026

13.30 UhrTüröffnung, Networking & Tischmesse
14.30 bis 15.30 UhrErster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12)
16.00 bis 17.00 UhrErster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24)
17.30 UhrBekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang
18.00 bis 18.30 UhrZweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden
anschliessendSiegerehrung mit Apéro, Food & Drinks
Flyer herunterladen

Networking Area & Tischmesse

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist mehr als eine Competition. In der Networking Area präsentieren zahlreiche Partner im Rahmen einer Tischmesse ihre Produkte. Nutze diese spannende Möglichkeit für den Austausch und das Networking unter Fachpersonen.

Tischmesse Swiss Cocktail Open 2026

Als Aussteller sind beim 6. Swiss Cocktail Open 2026 die folgenden Firmen (A-Z) dabei und freuen sich auf deinen Besuch:

  • Brauerei Locher AG
  • Best Taste Trading GmbH
  • Biotta AG
  • Delico AG
  • Dettling & Marmot AG
  • Diageo Suisse SA
  • Diwisa AG
  • Fassbind AG
  • Glen Fahrn AG
  • Jurassic Spirits Sàrl
  • Naegelis Premium Products GmbH
  • Orator AG
  • Paul Ullrich AG
  • Peppe GmbH
  • Pernod Ricard Swiss
  • Premium Trade (Swiss) Sarl
  • Zest and Zinc

Location

Das SWISS COCKTAIL OPEN 2026 findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon statt.

Chicago 1928 (Halle 550)
Birchstrasse 150
8050 Zürich-Oerlikon

Lageplan auf Google

Stichworte

Mehr zum Thema

Weiter einkaufen →
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - CHF 0.00
Zur Kasse