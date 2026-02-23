Erlebe das grosse Finale live! Sichere dir jetzt dein Ticket für den 4. Mai 2026 in Zürich‑Oerlikon und sei dabei, wenn beim SWISS COCKTAIL OPEN der beste Cocktail der Schweiz 2026 gekürt wird.

Sichere dir dein Ticket fürs SWISS COCKTAIL OPEN 2026

Am Montag, 4. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 6. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale auch dieses Jahr wieder mit 24 Finalisten und in einem grösseren Rahmen vor Publikum durchzuführen. Um den persönlichen Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern zu fördern, wird es wieder die beliebte Networking-Area mit integrierter Tischmesse geben. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Vergünstigte Tickets

Für den den Zutritt zum SWISS COCKTAIL OPEN und zur Networking Area mit Tischmesse ist ein Ticket erforderlich. Das Ticket kostet CHF 10 pro Person im Vorverkauf bis 3.5.2026. Tageskasse: CHF 15 pro Person. Mindestalter: 18 Jahre (Ausweiskontrolle).

Ticket online kaufen

Impressionen vom letzten Jahr

Programm SWISS COCKTAIL OPEN 2026

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.30 bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12) 16.00 bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24) 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang 18.00 bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden anschliessend Siegerehrung mit Apéro, Food & Drinks

Networking Area & Tischmesse

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist mehr als eine Competition. In der Networking Area präsentieren zahlreiche Partner im Rahmen einer Tischmesse ihre Produkte. Nutze diese spannende Möglichkeit für den Austausch und das Networking unter Fachpersonen.

Tischmesse Swiss Cocktail Open 2026

Als Aussteller sind beim 6. Swiss Cocktail Open 2026 die folgenden Firmen (A-Z) dabei und freuen sich auf deinen Besuch:

Brauerei Locher AG

Best Taste Trading GmbH

Biotta AG

Delico AG

Dettling & Marmot AG

Diageo Suisse SA

Diwisa AG

Fassbind AG

Glen Fahrn AG

Jurassic Spirits Sàrl

Naegelis Premium Products GmbH

Orator AG

Paul Ullrich AG

Peppe GmbH

Pernod Ricard Swiss

Premium Trade (Swiss) Sarl

Zest and Zinc

Location

Das SWISS COCKTAIL OPEN 2026 findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon statt.



Chicago 1928 (Halle 550)

Birchstrasse 150

8050 Zürich-Oerlikon

