15. Nullpromille Trophy

Noah Bächi und Ramiro Smith mixen die besten alkoholfreien Cocktails 2026

Die Schweizer Barszene feierte am 26. Januar das Finale der 15. Schweizer Nullpromille Trophy. Dabei wurden schweizweit die besten alkoholfreien Cocktails, sogenannte Mocktails gekürt.

Noah Bächi vom Dry Club / Tipsy Tiger in Zürich und Ramiro Smith von The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort in Grindelwald überzeugten die Jury mit ihren kreativen Drinks «Tea-riffic» und «Uva Sana». Das grosse Finale fand in der hochgelegenen Clouds Bar im Prime Tower statt und bot spektakuläre Ausblicke – sowohl auf Zürich als auch auf die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkunst.

Ein Finale voller Innovation und Leidenschaft

Das Fachmagazin BAR NEWS lud bereits zum 15. Mal zum grossen Showdown der besten alkoholfreien Cocktails der Schweiz. Insgesamt zwölf Finalistinnen und Finalisten aus der ganzen Schweiz traten an, um mit einzigartigen Kreationen die Jury zu beeindrucken. Ziel war es, nicht nur geschmacklich und optisch zu überzeugen, sondern auch das breite Spektrum und die Innovationskraft der alkoholfreien Mixkunst unter Beweis zu stellen.

«Als wir die Nullpromille Trophy vor 15 Jahren ins Leben riefen, war die Skepsis in der Branche gross», erinnert sich Ruedi Zotter, Initiator der Trophy und Herausgeber von BAR NEWS. «Heute ist alkoholfreie Cocktailkultur eine feste Grösse – nicht mehr nur eine Alternative, sondern eine eigenständige Getränkekategorie.» Auch Michael Zotter, Veranstalter der Trophy, unterstreicht die Entwicklung: «Hersteller, Konsumenten und Barszene haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt – alkoholfreie Drinks sind heute ein Must-have auf jeder Barkarte.»

Michael Zotter, Veranstalter Schweizer Nullpromille Trophy

Über 50 Rezepte, zwei Kategorien, zwei Sieger

Im Vorfeld der Trophy reichten Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz über 50 eigens kreierte alkoholfreie Cocktailrezepte ein. Eine Expertenjury bewertete diese in anonymisierter Form und bestimmte die besten zwölf für das Finale. Dort stellten sich die Finalisten in den Kategorien «Fancy» und «Sparkling» einer dreiköpfigen Fachjury.

Die Jury zeigte sich begeistert von der Kreativität und handwerklichen Finesse der Teilnehmenden. Am Ende überzeugten Noah Bächi und Ramiro Smith mit ihren einzigartigen Kreationen. Ihr Sieg wird mit einem Genussweekend im Hotel Grace La Margna in St. Moritz belohnt – sowie mit einem exklusiven Portrait im führenden Schweizer Fachmagazin BAR NEWS.

TEA-RIFFIC

1. Platz Kategorie «Fancy Drink»

by Noah Bächi | Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich

5 clRebels 0.0% Botanical Dry
2 clShake-It Cordial Mixer Lime Juice
1.5 clBiotta Mango Mix
0.75 clMonin Sirup Jasmine
2 leavesKaffir Lime leaf

Deko: Mango drop
Zubereitung: All ingredients shake. Served in a gaiwan tea cup.

UVA SANA

1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail»

by Ramiro Smith | The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald

6 clRimuss Bianco Dry
2 clJsotta Bianco Senza
1 clMonin Sirup Jasmine
2.5 clGrapes & Verjus Shrub
2 clSilver Needle Tea (Cold Brew)

Deko: Isomalt disc
Zubereitung: Build Grapes and Verjus Shrub, Silver Needle Tea, and Isotta Bianco Senza. Top with Rimuss Dry, aromatize with Monin Jasmine Sirup.

Finale mit Publikum und einzigartiger Atmosphäre

Auch dieses Jahr war das Finale der Schweizer Nullpromille Trophy öffentlich zugänglich. Zahlreiche Gäste liessen sich das Spektakel nicht entgehen und unterstützten die Teilnehmenden mit Begeisterung. Die Stimmung in der Clouds Bar war motivierend – ein klares Zeichen dafür, dass die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkultur so spannend und facettenreich ist wie nie zuvor.

Rangliste Kategorie «Fancy Drink»

RangNameLokalDrinkTotal
1.Noah BächiDry Club / Tipsy Tiger, ZürichTea-riffic25.45
2.Aayush BhartiAlex Lake Zurich, ThalwilNot an average Mule23.85
3.Markus Köppel52 Magic Bar, Au/SGTLittle Lord22.60
4.Ulises GuerreroPlatzhirsch, AarauHimbeertraum22.45
5.Marc SchönholzerSabor Latino, WinterthurTwilight Smoke21.05
6.Miguel Sanchez FernandezHanky Panky Bar und Lounge, LuzernRummachen20.80

Rangliste Kategorie «Sparkling Cocktail»

RangNameLokalDrinkTotal
1.Ramiro SmithThe Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, GrindelwaldUva Sana24.50
2.Lara KarchClouds Bar, ZürichVenus Before Sunset23.30
3.Lou GänsslenMax Restaurant und Bar, LuzernKiro, O22.30
4.Praveen PaulSee Bar KKL, LuzernThe Living Force22.00
5.Caroline BayerSoho Switzerland, St. GallenRosalinda21.85
6.Domenico CarusoClouds Bar, ZürichBianco Fizz20.85

Partner 15. Schweizer Nullpromille Trophy

