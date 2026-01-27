Noah Bächi und Ramiro Smith mixen die besten alkoholfreien Cocktails 2026

Die Schweizer Barszene feierte am 26. Januar das Finale der 15. Schweizer Nullpromille Trophy. Dabei wurden schweizweit die besten alkoholfreien Cocktails, sogenannte Mocktails gekürt.

Noah Bächi vom Dry Club / Tipsy Tiger in Zürich und Ramiro Smith von The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort in Grindelwald überzeugten die Jury mit ihren kreativen Drinks «Tea-riffic» und «Uva Sana». Das grosse Finale fand in der hochgelegenen Clouds Bar im Prime Tower statt und bot spektakuläre Ausblicke – sowohl auf Zürich als auch auf die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkunst.

Ein Finale voller Innovation und Leidenschaft

Das Fachmagazin BAR NEWS lud bereits zum 15. Mal zum grossen Showdown der besten alkoholfreien Cocktails der Schweiz. Insgesamt zwölf Finalistinnen und Finalisten aus der ganzen Schweiz traten an, um mit einzigartigen Kreationen die Jury zu beeindrucken. Ziel war es, nicht nur geschmacklich und optisch zu überzeugen, sondern auch das breite Spektrum und die Innovationskraft der alkoholfreien Mixkunst unter Beweis zu stellen.

«Als wir die Nullpromille Trophy vor 15 Jahren ins Leben riefen, war die Skepsis in der Branche gross», erinnert sich Ruedi Zotter, Initiator der Trophy und Herausgeber von BAR NEWS. «Heute ist alkoholfreie Cocktailkultur eine feste Grösse – nicht mehr nur eine Alternative, sondern eine eigenständige Getränkekategorie.» Auch Michael Zotter, Veranstalter der Trophy, unterstreicht die Entwicklung: «Hersteller, Konsumenten und Barszene haben sich in den letzten Jahren enorm entwickelt – alkoholfreie Drinks sind heute ein Must-have auf jeder Barkarte.»

Über 50 Rezepte, zwei Kategorien, zwei Sieger

Im Vorfeld der Trophy reichten Barkeeperinnen und Barkeeper aus der ganzen Schweiz über 50 eigens kreierte alkoholfreie Cocktailrezepte ein. Eine Expertenjury bewertete diese in anonymisierter Form und bestimmte die besten zwölf für das Finale. Dort stellten sich die Finalisten in den Kategorien «Fancy» und «Sparkling» einer dreiköpfigen Fachjury.

Die Jury zeigte sich begeistert von der Kreativität und handwerklichen Finesse der Teilnehmenden. Am Ende überzeugten Noah Bächi und Ramiro Smith mit ihren einzigartigen Kreationen. Ihr Sieg wird mit einem Genussweekend im Hotel Grace La Margna in St. Moritz belohnt – sowie mit einem exklusiven Portrait im führenden Schweizer Fachmagazin BAR NEWS.

TEA-RIFFIC 1. Platz Kategorie «Fancy Drink» Nullpromille-Trophy_Noah-Baechi Nullpromille-Trophy-2026_Tea-Riffic-Cocktail

by Noah Bächi | Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich 5 cl Rebels 0.0% Botanical Dry 2 cl Shake-It Cordial Mixer Lime Juice 1.5 cl Biotta Mango Mix 0.75 cl Monin Sirup Jasmine 2 leaves Kaffir Lime leaf Deko: Mango drop

Zubereitung: All ingredients shake. Served in a gaiwan tea cup.

UVA SANA 1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail» Nullpromille-Trophy-2026_Uva-Sana-Cocktail Nullpromille-Trophy_Ramiro-Smith

by Ramiro Smith | The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald 6 cl Rimuss Bianco Dry 2 cl Jsotta Bianco Senza 1 cl Monin Sirup Jasmine 2.5 cl Grapes & Verjus Shrub 2 cl Silver Needle Tea (Cold Brew) Deko: Isomalt disc

Zubereitung: Build Grapes and Verjus Shrub, Silver Needle Tea, and Isotta Bianco Senza. Top with Rimuss Dry, aromatize with Monin Jasmine Sirup.

Finale mit Publikum und einzigartiger Atmosphäre

Auch dieses Jahr war das Finale der Schweizer Nullpromille Trophy öffentlich zugänglich. Zahlreiche Gäste liessen sich das Spektakel nicht entgehen und unterstützten die Teilnehmenden mit Begeisterung. Die Stimmung in der Clouds Bar war motivierend – ein klares Zeichen dafür, dass die Zukunft der alkoholfreien Cocktailkultur so spannend und facettenreich ist wie nie zuvor.

Rangliste Kategorie «Fancy Drink»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Noah Bächi Dry Club / Tipsy Tiger, Zürich Tea-riffic 25.45 2. Aayush Bharti Alex Lake Zurich, Thalwil Not an average Mule 23.85 3. Markus Köppel 52 Magic Bar, Au/SG TLittle Lord 22.60 4. Ulises Guerrero Platzhirsch, Aarau Himbeertraum 22.45 5. Marc Schönholzer Sabor Latino, Winterthur Twilight Smoke 21.05 6. Miguel Sanchez Fernandez Hanky Panky Bar und Lounge, Luzern Rummachen 20.80

Rangliste Kategorie «Sparkling Cocktail»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Ramiro Smith The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald Alpine Design Resort, Grindelwald Uva Sana 24.50 2. Lara Karch Clouds Bar, Zürich Venus Before Sunset 23.30 3. Lou Gänsslen Max Restaurant und Bar, Luzern Kiro, O 22.30 4. Praveen Paul See Bar KKL, Luzern The Living Force 22.00 5. Caroline Bayer Soho Switzerland, St. Gallen Rosalinda 21.85 6. Domenico Caruso Clouds Bar, Zürich Bianco Fizz 20.85

