Das Team der N/5 – The Bar im Grace La Margna in St. Moritz wird mit dem Titel Best Bar Team 2025 ausgezeichnet. Eine Anerkennung für gelebte Leidenschaft und familiären Zusammenhalt.

Seit der Eröffnung vor drei Jahren leitet Mirco Giumelli die Bar im luxuriösen Grace La Margna Hotel. Der aus Grosio in Norditalien stammende Barmanager hat ein beständiges Team aufgebaut, das durch Kreativität, Leidenschaft und Zusammenhalt auffällt. Oder wie Giumelli seine Crew selbst beschreibt: «Funky. Loyal. Strong.»

Im Winter zählt das Team rund zwölf Mitglieder, im Sommer sind es sieben. Doch egal in welcher Besetzung: Hier greift jede Bewegung in die andere, jeder Blick sitzt, begleitet von dieser typischen, lebhaften Gestik, mit der Italiener kommunizieren – schnell, klar und mit viel Ausdruck.

Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg

Die N/5 – The Bar Crew arbeitet wie eine Einheit. Bartender und Servicepersonal sind vielseitig einsetzbar: Wer Drinks mixt, kann ebenso servieren, wer am Tisch bedient, weiss auch, wie man Cocktails rührt. «Wir sind wirklich interchangeable – jeder kann alles», sagt Giumelli. In einem Betrieb wie dem Grace La Margna (dem einzigen Fünf-Sterne-Hotel in St. Moritz, das ganzjährig geöffnet ist) ist diese Vielseitigkeit unerlässlich.

Bei uns ist die Bar kein Arbeitsplatz, sondern ein Teil des Lebens – vom Frühstück bis zum Aperitivo! Mirco Giumelli, Barmanager

Fällt jemand aus, muss ein anderer sofort einspringen können, besonders in der Hochsaison. Giumelli sieht das Erfolgsrezept seines Teams auch in den gemeinsamen kulturellen Wurzeln. Einerseits erleichtert das die Verständigung ungemein: Sprache, Gestik, Mimik, alles fliesst ineinander. «Wir reden viel mit den Händen, das gehört einfach dazu», sagt er mit einem Schmunzeln.

Andererseits teilt das Team die Arbeitsmentalität. «Wir sind in der Bar geboren», erklärt Giumelli. «Bei uns ist die Bar kein Arbeitsplatz, sondern ein Teil des Lebens – vom Frühstück bis zum Aperitivo.» Dieses gemeinsame Verständnis von Arbeit und Leidenschaft schafft Vertrauen, Zusammenhalt und eine Energie, die Gäste sofort spüren. Gleichzeitig zeigt die Teamstruktur im Betrieb auch ihre pragmatische Seite. Sie vereinfacht die Kommunikation und stärkt den Zusammenhalt, besonders in Phasen hoher Belastung.

Arbeiten auf Hochleistung

In St. Moritz ist das Arbeiten im Winter Hochleistungssport. Über 20 000 Gäste betreut die Bar in nur drei Monaten. «Wenn es voll ist, brauchst du keine Motivation», sagt Giumelli. «Die Energie kommt von selbst.» Nach erfolgreicher Arbeit wird gemeinsam gefeiert, mit einem Bier oder Sandwich, manchmal bis spät in die Engadiner Nacht. Im Sommer hingegen, wenn es ruhiger ist, organisiert das Team Reisen zu Barshows, Schulungen oder gemeinsame Ausflüge – Hauptsache, die Leidenschaft bleibt lebendig.

Konflikte werden intern gelöst. «Wir waschen unsere schmutzige Wäsche drinnen», sagt Giumelli lachend. Und klar, wo Leidenschaft und italienisches Temperament aufeinandertreffen, wird auch mal hitzig diskutiert. Doch am Ende steht immer der Zusammenhalt: Man lacht, schüttelt sich die Hände und macht weiter. Das Menü wird zweimal im Jahr gewechselt, angepasst an die Winter- und Sommersaison.

Die Bar im luxuriösen Grace La Margna Hotel.

Jede Barkeeperin, jeder Bartender bringt Ideen ein, bevor Giumelli das finale Menü zusammenstellt. «Ich vergleiche immer zwei Entscheidungen: die des Teams und die der Firma», sagt er. Zu den Signature-Drinks zählen der Mandarin Fizz, ein fruchtiger Gin Fizz mit Mandarine, und der Not a Dirty Martini – klar, elegant und verfeinert mit eigens bestellten italienischen Oliven.

Zubereitet wird alles im hauseigenen Lab. Was das Team auszeichnet, ist seine familiäre Nähe. Sie essen zusammen, gehen gemeinsam aus, verbringen freie Tage miteinander. «Wir leben für die Bar», sagt Giumelli. «Wenn du liebst, was du tust, zählt keine Uhr.» Diese Haltung überträgt sich auf die Gäste. Wer hier Platz nimmt, wird nicht einfach bedient, sondern für einen Moment familiär verwöhnt.

