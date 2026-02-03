10 Fragen an Paulina Tkaczyk

Meine Reise in die Welt der Mixologie begann bei einer Live-Musikveranstaltung in Polen, bei der ich hinter der Bar aushalf. Ein einziger Shake reichte aus, um eine bleibende Leidenschaft zu entfachen.

Seitdem habe ich mich ausgebildet, in Bars in ganz Polen gearbeitet und wurde mit 24 Jahren Barmanager. Nach sieben Jahren hinter der Bar führte mich eine glückliche Wendung in die Schweiz, wo ich die Cocktailkultur erkunde, mein Glück bei Wettbewerben versuche und weiterlerne. Für mich ist jedes Getränk eine Geschichte – und ich liebe es, die Geschichtenerzählerin hinter der Bar zu sein.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Ich würde Jerry Thomas gerne eine meiner Cocktailkreationen servieren und wäre gespannt auf ein Feedback vom «Vater der amerikanischen Mixologie».

2. Das Erste, was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Einen guten Kaffee und Mise en Place.

3. Was liebst du an deinem Job?

Ich liebe die Kreativität, die mit der Entwicklung neuer Cocktails einhergeht, und die strahlenden Gesichter der Gäste, die ein einzigartiges Erlebnis in Form eines Cocktails geniessen.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Unordnung hinter der Bar. Guter Service beginnt mit Ordnung: die richtigen Werkzeuge griffbereit und genügend Personal im Dienst.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Ich hoffe, dass mehr Bars Menüs zusammenstellen werden, die alle Sinne ansprechen und Cocktails zu einem fesselnden Erlebnis machen – einer Mischung aus Kunst, Geschmack und Unterhaltung.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Ein Gast, der mich um einen Cocktail bat, inspiriert durch eine Geschichte aus seinem Leben. Ich konnte meiner Fantasie freien Lauf lassen und seine Erinnerungen in einen einzigartigen Drink verwandeln.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

Wir würden uns näher an der Natur fühlen, mehr in unserer Umgebung präsent sein. Aber die Bar-Branche hätte weniger Zugang zu Inspiration und Schwierigkeiten, mit globalen Trends Schritt zu halten.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Mariposa Negra in Barcelona: Gewagte Geschmackskombinationen und eine einzigartige Atmosphäre machen diesen Ort unvergesslich.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Eine Wanderung, einen leckeren Cocktail, eine Massage, und wenn immer möglich reisen, um neue Geschmacksrichtungen und Orte zu entdecken.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Ambitioniert, perfektionistisch, workaholic

Paulina’s Mix-Tipp Flaming Muse 4 cl Plantation Original Dark 2 cl Crème de cassis 4 cl Cranberrysaft Ocean Spray 3 cl Honig-geräucherter Chili-Sirup 3 cl Limettensaft 3 dashes Schokoladenbitter 3 cl Eiweiss Garnitur: Geräucherte Chiliflocken

Eis: Eiswürfel

Verwendetes Barwerkzeug: Shaker, Hawthorne, Strainer, Fine Mesh Strainer

Glasart: D.O.F. Tumbler

Zubereitung: Dry Shake, Wet Shake, Double Strain

