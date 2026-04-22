10 Fragen an Lukas Lindt

Chef de Bar, Basso, Basel. Geboren und aufgewachsen in Basel, liebe ich die Stadt für ihre stetigen Highlights von Fasnacht bis Art Basel. In der Gastronomie fand ich früh meinen Platz: erst in Clubs, dann hinter der Bar, später mit eigenen Events.

Nach meiner Zeit als stellvertretender Chef de Bar im Alchemist durfte ich das Basso mit aufbauen und als Barchef prägen. Ein Mix aus Restaurant, Bar und Club, der Kreativität und Anpassung fordert. Im Vorstand des Vereins Basel BarTender setze ich mich dafür ein, die Basler Barkultur zu stärken.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Jerry Thomas, dem Urvater der amerikanischen Mixology. Ihm würde ich einen neuen Klassiker wie den Penicillin servieren.

2. Das Erste, was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Die Köche begrüssen und schauen, ob es etwas zu probieren gibt.

3. Was liebst du an deinem Job?

Gastgeber sein. Die Gäste abholen, die Stimmung zu heben und ihnen einen denkwürdigen Abend bereiten.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Hemden bügeln

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Low Volume Cocktails werden eine wichtigere Rolle spielen. Ich denke, die Menschen suchen nicht mehr den schnellen Schwipps, geniessen mehr und schätzen den Raum und die Gesellschaft eher als den Alkohol.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Ein schöner Moment war, als ich das erste Mal meine liebsten Freunde bei mir im Basso willkommen heissen durfte.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

Grundsätzlich sind Social Media eine riesige Chance, um sich zu verbessern, sich zu messen und seine Arbeit zu präsentieren. Jedoch kann dies auch sehr belastend und lähmend sein. Der ganze Hype um den nächsten Trend ist oft too much.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Nightjar in London, Shoreditch. Eine 1920er Speakeasy Bar, die dich auf eine Zeitreise mitnimmt. Auch in London die Walz Bar, 12 Plätze direkt an der Bar, mehr nicht. Aussergewöhnliche Gastfreundschaft und japanisches Flair auf höchstem Niveau.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Einen Tag nichts machen, Zeit für sich ist unbezahlbar.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Kreativ, ruhig, neugierig

Signature Cocktail von Lukas Lindt Cran me a river 0.0 Vol.-% 2.5 cl Captain Morgan Spiced Gold 0.0 Vol% 2.5 cl Opius Rubedo 2.5 cl Cranberry Juice 0.5 cl Stadtbalkon, Edition dunkel 2.5 cl frischer Limettensaft 2 cl Schwarztee-Zimt-Sirup Garnitur: Orangenzeste, Hibiskusblüten-Pulver

Eis: Würfeleis

Verwendetes Barwerkzeug: Shaker, double strain

Glasart: Tumbler

Zubereitung: Shake, strain, enjoy

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