10 Fragen an Marc Schönholzer

Ich bin in Altikon, einem kleinen Dorf in der Nähe von Winterthur, aufgewachsen und studierte dann in Zürich. Bereits während des Studiums faszinierte mich die Welt des Bartendings.

Deshalb absolvierte ich Online-Zertifikatskurse, um mein Wissen und meine Fertigkeiten zu erweitern. Ferner besuchte ich dann einen Fortgeschrittenenkurs in New York, wo ich von den Besten lernen konnte. Über die Empfehlung eines Freundes fand ich dann zum Sabor Latino, wo ich nun schon seit über drei Jahren arbeite. Bei meiner Arbeit gefällt mir der kreative Aspekt und die Interaktion mit den Gästen besonders.

Die 10 Fragen

1. Wem hättest du gerne mal einen Drink serviert?

Ernest Raymond Beaumont Gantt (vor allem bekannt als «Don the Beachcomber»), dem Vater der Tiki-Cocktails, einen unserer Signature Cocktails, um ihm zu zeigen, wie viel Einfluss seine Ideen auf die zukünftigen Generationen von Bartendern hatten.

2. Das Erste, was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Ich bereite für meine Kolleginnen und Kollegen sowie auch für mich selbst die Früchte und Utensilien vor, welche wir für die Zubereitung der Cocktails benötigen.

3. Was liebst du an deinem Job?

Die Freiheiten, die ich in Bezug auf das Angebot der Cocktails habe, sowie auch das einmalige Ambiente in unserem Tanzlokal.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Wenn Gäste zwar nicht wissen, was sie möchten, ich aber dennoch keine andere, wartende Gäste bedienen darf.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Ich bin davon überzeugt, dass alkoholfreie Cocktails immer wichtiger werden. Ausserdem gehe ich auch davon aus, dass qualitativ hochwertige Tequilas zukünftig noch viel häufiger bestellt werden.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

als ich beim ersten Salazar-Rueda-Festival, das im Sabor Latino stattfand, für die Bar verantwortlich war und zahlreiche grosse Namen dieser Tanzszene anwesend waren.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

nicht unbedingt einfacher, aber sicherlich weniger hektisch.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Die Bar «Please Don´t Tell» in New York, wo man über eine Telefonkabine in einem Hot-Dog-Restaurant in eine versteckte Bar gelangt, die hervorragende Signature Cocktails anbietet.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Ein gutes Glas Whisky nach der Arbeit oder an einem freien Tag.

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Einfallsreich, freundlich, hilfsbereit

Marc’s Mix-Tipp Salsa Sunset 5 cl Cachaça 4 cl Ocean Spray Cranberrysaft 2 cl Monin Passionsfruchtpüree 2 cl Limettensaft 2 cl Monin Grenadine-Sirup Garnitur: Passionsfruchthälfte und getrocknete Cranberries

Eis: Kein Eis

Verwendetes Barwerkzeug: Shaker

Glasart: Sektschale oder Martiniglas

Zubereitung: Shake and Strain

