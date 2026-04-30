In der Markthalle

Porrum Cocktailbar Basel

Nordischer Minimalismus trifft auf Wohnzimmer-Atmosphäre.

Im Porrum erwarten dich spannende neue Signature-Drinks, neu interpretierte Klassiker sowie eine kleine, aber feine Auswahl an Bieren und erlesenen Weinen. Der Name Porrum ist die lateinische Bezeichnung für «Lauch» – wie das kommt? Am besten stellst du diese Frage bei deinem Besuch im Porrum. Ob du nach Feierabend mit Kollegen / Kolleginnen anstossen oder mit Freunden / Freundinnen einen entspannten Abend verbringen möchtest – im Porrum finden alle den passenden Drink.

Öffnungszeiten
DI – DO: 17.00 – 00.00 Uhr
FR – SA: 12.00 – 02.00 Uhr

Porrum
Markthalle Basel
Steinentorberg 20, 4051 Basel
porrum.xyz

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