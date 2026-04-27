Another Hendrick’s Gin

Another Hendrick’s ist eine neue, ausdrucksstarke Interpretation aus dem Hause Hendrick’s Gin und steht ganz im Zeichen der Neugier, Kreativität und Experimentierfreude, für die die Marke weltweit bekannt ist.

Die charakteristische Wacholderbasis wird durch elegante Noten von Orangenblüte und Kakao ergänzt. Vielschichtig, ausgewogen und vielseitig einsetzbar, eignet sich Another Hendrick’s sowohl für moderne Gin & Tonics als auch für anspruchsvolle Signature Cocktails und raffinierte Highballs.

Seine aromatische Tiefe macht ihn besonders interessant für Bars, die ihren Gästen neue Geschmackserlebnisse bieten möchten, ohne auf die Wiedererkennbarkeit einer ikonischen Marke zu verzichten.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

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