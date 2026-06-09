Im See & Park Hotel Feldbach in Steckborn wurden das Restaurant und die Turmbar nach gut viermonatigen Umbau- und Renovierungsarbeiten feierlich eröffnet.

Das Restaurant wurde während der Wintermonate vollständig umgebaut und am Samstag, 14. März 2026 unter dem neuen Namen Kunos Restaurant für die ersten Gäste wiedereröffnet. An der Eröffnungsfeier am 18. März nahmen geladene Gäste von der Stadt Steckborn, aus dem Tourismus sowie Partner teil. Das neue Kunos Restaurant befindet sich in den altehrwürdigen Mauern des Refektoriums (Speisesaal) des ehemaligen Klosters.

Die grosse Fensterfassade gibt den Blick auf den Untersee frei. Der Holzboden strahlt Wärme aus und das Cheminée in der Mitte des Raumes vermittelt eine behagliche Atmosphäre. Das Restaurant umfasst insgesamt 60 Gästeplätze. Die Philosophie von Küchenchef Nicolas Lilla vereint Casual Fine Dining mit einer bodenständigen, ehrlichen Küche. Im Mittelpunkt stehen traditionelle Klassiker, die kreativ und modern interpretiert werden. Im Kunos Restaurant sind alle Gäste, ob Reisende, Arbeitende oder Nachbarn, gleichermassen willkommen.

Die Turmbar im Dachgeschoss des ehemaligen Klostergebäudes wurde ebenfalls behutsam renoviert und am Samstag, 14. März wiedereröffnet. Über die Wendeltreppe im historischen Zwiebelturm gelangt man in den gemütlichen Rückzugsort. Der Raum mit Holzparkett, Kaminfeuer und original erhaltenen Holzbalken ist ideal für einen After-Dinner-Drink oder einen Apéro für bis zu 30 Personen.

«Es ist uns ein Anliegen, dass die Gäste die Geschichte des Hauses weiterhin spüren», betont Jeremy Peyer, Geschäftsführer der See & Park Hotel Feldbach AG. «Gleichzeitig wollten wir einen modernen, zeitlosen Ort schaffen zum Geniessen und wo man gerne etwas länger sitzen bleibt als geplant.»

Öffnungszeiten

Kunos Restaurant

MO–SO: 07.00–20.30 Uhr

See & Park Hotel Feldbach AG

Im Feldbach 10, 8266 Steckborn

hotel-feldbach.ch

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