Europe’s 50 Best Bars erstmals in Amsterdam verliehen

Am 30. Juni wurden in Amsterdam erstmals die Europe’s 50 Best Bars ausgezeichnet. Das Line aus Athen führt die neue Rangliste an. Aus Schweizer Sicht sorgte das Late Bloomers aus Zürich für ein Ausrufezeichen. Die Bar erreichte Platz 44 und ist damit die bestplatzierte Adresse der Schweiz.

Mit Europe’s 50 Best Bars entsteht ein neuer, eigenständiger Branchenstandard für Europas Barszene. Nach The World’s 50 Best Bars, North America’s 50 Best Bars und Asia’s 50 Best Bars erhält nun auch Europa eine eigene Plattform. Die Rangliste würdigt herausragende Bar-Erlebnisse und bietet Gästen sowie Fachleuten eine verlässliche Orientierung in der vielfältigen europäischen Barkultur.

Athen prägt die Spitze des neuen Rankings

Den ersten Platz sicherte sich das Line in Athen. Ebenfalls aus der griechischen Hauptstadt stammt der Zweitplatzierte The Bar in Front of the Bar. Auf Rang drei folgt das Sips aus Barcelona. Komplettiert werden die Top 5 von Himkok in Oslo und Bar Nouveau in Paris.

Top 50 Bars Europa

Line, Athen The Bar in Front of the Bar, Athen Sips, Barcelona Himkok, Oslo Bar Nouveau, Paris Moebius Milano, Mailand The Cambridge Public House, Paris Mirror Bar, Bratislava Paradiso, Barcelona Connaught Bar, London Satan’s Whiskers, London Tayēr + Elementary, London Barro Negro, Athen Baba au Rum, Athen Svanen, Oslo Nouvelle Vague, Tirana Wax On, Berlin Camparino in Galleria, Mailand Danico, Paris Panda & Sons, Edinburgh Locale Firenze, Florenz 1930, Mailand Waltz, London Bird, Kopenhagen Alma Prague, Prag Aldea, Barcelona Harry’s Bar Paris, Paris L’Antiquario, Neapel Gucci Giardino, Florenz The Clumsies, Athen Freni e Frizioni, Rom Drink Kong, Rom Gorilla, Thessaloniki De Vie, Paris 14 De La Rosa, Barcelona Boadas, Barcelona Tjoget, Stockholm Forbína Bar, Prag Tag, Krakau Kwãnt Mayfair, London Three Sheets (Soho), London Super Lyan, Amsterdam Röda Huset, Stockholm Late Bloomers, Zürich Angelita, Madrid Salmon Guru, Madrid Scarfes Bar, London Foco, Barcelona Rita, Mailand Dunlin, Innsbruck

Late Bloomers ist die beste Bar der Schweiz

Mit dem Late Bloomers aus Zürich schafft es auch eine Schweizer Bar in die erste Ausgabe der Europe’s 50 Best Bars. Platz 44 bedeutet gleichzeitig die beste Schweizer Rangierung im neuen Europa-Ranking.

Das Team rund um Vangelis, Aineias und Stelios zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und blickt mit viel Motivation auf die kommenden Jahre. Neben den 50 besten Bars Europas wurden auch mehrere Sonderpreise verliehen. Die Verleihung von The World’s 50 Best Bars findet dann am 7. Oktober 2026 in Mailand statt.

50 Best

theworlds50best.com

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