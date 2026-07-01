Premiere

Europe’s 50 Best Bars erstmals in Amsterdam verliehen

Am 30. Juni wurden in Amsterdam erstmals die Europe’s 50 Best Bars ausgezeichnet. Das Line aus Athen führt die neue Rangliste an. Aus Schweizer Sicht sorgte das Late Bloomers aus Zürich für ein Ausrufezeichen. Die Bar erreichte Platz 44 und ist damit die bestplatzierte Adresse der Schweiz.

Mit Europe’s 50 Best Bars entsteht ein neuer, eigenständiger Branchenstandard für Europas Barszene. Nach The World’s 50 Best Bars, North America’s 50 Best Bars und Asia’s 50 Best Bars erhält nun auch Europa eine eigene Plattform. Die Rangliste würdigt herausragende Bar-Erlebnisse und bietet Gästen sowie Fachleuten eine verlässliche Orientierung in der vielfältigen europäischen Barkultur.

Athen prägt die Spitze des neuen Rankings

Den ersten Platz sicherte sich das Line in Athen. Ebenfalls aus der griechischen Hauptstadt stammt der Zweitplatzierte The Bar in Front of the Bar. Auf Rang drei folgt das Sips aus Barcelona. Komplettiert werden die Top 5 von Himkok in Oslo und Bar Nouveau in Paris.

Top 50 Bars Europa

  1. Line, Athen
  2. The Bar in Front of the Bar, Athen
  3. Sips, Barcelona
  4. Himkok, Oslo
  5. Bar Nouveau, Paris
  6. Moebius Milano, Mailand
  7. The Cambridge Public House, Paris
  8. Mirror Bar, Bratislava
  9. Paradiso, Barcelona
  10. Connaught Bar, London
  11. Satan’s Whiskers, London
  12. Tayēr + Elementary, London
  13. Barro Negro, Athen
  14. Baba au Rum, Athen
  15. Svanen, Oslo
  16. Nouvelle Vague, Tirana
  17. Wax On, Berlin
  18. Camparino in Galleria, Mailand
  19. Danico, Paris
  20. Panda & Sons, Edinburgh
  21. Locale Firenze, Florenz
  22. 1930, Mailand
  23. Waltz, London
  24. Bird, Kopenhagen
  25. Alma Prague, Prag
  26. Aldea, Barcelona
  27. Harry’s Bar Paris, Paris
  28. L’Antiquario, Neapel
  29. Gucci Giardino, Florenz
  30. The Clumsies, Athen
  31. Freni e Frizioni, Rom
  32. Drink Kong, Rom
  33. Gorilla, Thessaloniki
  34. De Vie, Paris
  35. 14 De La Rosa, Barcelona
  36. Boadas, Barcelona
  37. Tjoget, Stockholm
  38. Forbína Bar, Prag
  39. Tag, Krakau
  40. Kwãnt Mayfair, London
  41. Three Sheets (Soho), London
  42. Super Lyan, Amsterdam
  43. Röda Huset, Stockholm
  44. Late Bloomers, Zürich
  45. Angelita, Madrid
  46. Salmon Guru, Madrid
  47. Scarfes Bar, London
  48. Foco, Barcelona
  49. Rita, Mailand
  50. Dunlin, Innsbruck

Late Bloomers ist die beste Bar der Schweiz

Mit dem Late Bloomers aus Zürich schafft es auch eine Schweizer Bar in die erste Ausgabe der Europe’s 50 Best Bars. Platz 44 bedeutet gleichzeitig die beste Schweizer Rangierung im neuen Europa-Ranking.

Das Team rund um Vangelis, Aineias und Stelios zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und blickt mit viel Motivation auf die kommenden Jahre. Neben den 50 besten Bars Europas wurden auch mehrere Sonderpreise verliehen. Die Verleihung von The World’s 50 Best Bars findet dann am 7. Oktober 2026 in Mailand statt.

50 Best
theworlds50best.com

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