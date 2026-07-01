Europe’s 50 Best Bars erstmals in Amsterdam verliehen

Mit Europe’s 50 Best Bars entsteht ein neuer, eigenständiger Branchenstandard für Europas Barszene. Nach The World’s 50 Best Bars, North America’s 50 Best Bars und Asia’s 50 Best Bars erhält nun auch Europa eine eigene Plattform. Die Rangliste würdigt herausragende Bar-Erlebnisse und bietet Gästen sowie Fachleuten eine verlässliche Orientierung in der vielfältigen europäischen Barkultur.
Athen prägt die Spitze des neuen Rankings
Den ersten Platz sicherte sich das Line in Athen. Ebenfalls aus der griechischen Hauptstadt stammt der Zweitplatzierte The Bar in Front of the Bar. Auf Rang drei folgt das Sips aus Barcelona. Komplettiert werden die Top 5 von Himkok in Oslo und Bar Nouveau in Paris.
Top 50 Bars Europa
- Line, Athen
- The Bar in Front of the Bar, Athen
- Sips, Barcelona
- Himkok, Oslo
- Bar Nouveau, Paris
- Moebius Milano, Mailand
- The Cambridge Public House, Paris
- Mirror Bar, Bratislava
- Paradiso, Barcelona
- Connaught Bar, London
- Satan’s Whiskers, London
- Tayēr + Elementary, London
- Barro Negro, Athen
- Baba au Rum, Athen
- Svanen, Oslo
- Nouvelle Vague, Tirana
- Wax On, Berlin
- Camparino in Galleria, Mailand
- Danico, Paris
- Panda & Sons, Edinburgh
- Locale Firenze, Florenz
- 1930, Mailand
- Waltz, London
- Bird, Kopenhagen
- Alma Prague, Prag
- Aldea, Barcelona
- Harry’s Bar Paris, Paris
- L’Antiquario, Neapel
- Gucci Giardino, Florenz
- The Clumsies, Athen
- Freni e Frizioni, Rom
- Drink Kong, Rom
- Gorilla, Thessaloniki
- De Vie, Paris
- 14 De La Rosa, Barcelona
- Boadas, Barcelona
- Tjoget, Stockholm
- Forbína Bar, Prag
- Tag, Krakau
- Kwãnt Mayfair, London
- Three Sheets (Soho), London
- Super Lyan, Amsterdam
- Röda Huset, Stockholm
- Late Bloomers, Zürich
- Angelita, Madrid
- Salmon Guru, Madrid
- Scarfes Bar, London
- Foco, Barcelona
- Rita, Mailand
- Dunlin, Innsbruck
Late Bloomers ist die beste Bar der Schweiz
Mit dem Late Bloomers aus Zürich schafft es auch eine Schweizer Bar in die erste Ausgabe der Europe’s 50 Best Bars. Platz 44 bedeutet gleichzeitig die beste Schweizer Rangierung im neuen Europa-Ranking.
Das Team rund um Vangelis, Aineias und Stelios zeigte sich erfreut über die Auszeichnung und blickt mit viel Motivation auf die kommenden Jahre. Neben den 50 besten Bars Europas wurden auch mehrere Sonderpreise verliehen. Die Verleihung von The World’s 50 Best Bars findet dann am 7. Oktober 2026 in Mailand statt.
50 Best
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