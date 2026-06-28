Schweizerhof Bar Luzern in neuem Gewand

In der Luzerner Schweizerhof Bar trifft sich die Welt, die Bar erfindet sich gerade neu – stilvoller, atmosphärischer und einladender denn je.

Mit viel Liebe zum Detail wurde die Bar in den letzten Monaten aufgefrischt: massgefertigtes Mobiliar, edel gepolsterte Stühle und kunstvoll geschreinerte Tische verleihen ihr eine neue, elegante Handschrift. Ein modernes Beleuchtungssystem setzt gezielte Akzente und schafft eine stimmungsvolle Atmosphäre – perfekt für entspannte Abende, inspirierende Gespräche und genussvolle Drinks. Hier trifft klassischer Charme auf zeitgemässes Design und macht jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis.

Öffnungszeiten

MO–SO: 09.00–24.00 Uhr

Schweizerhof Bar

Schweizerhofquai, 6002 Luzern

schweizerhof-luzern.ch

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