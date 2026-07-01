Nominierte 2026

SWISS BAR AWARDS 2026: Die Longlist steht fest

Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2026 bewerben. Sehr viele Barfachleute und Barbetriebe haben die Chance genutzt und ihre Unterlagen eingereicht. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist erstellt.

Die zehn Barkeeper in der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 4. September 2026 die Shortlist mit den drei Besten jeder Kategorie veröffentlicht wird.

Die folgenden Barkeeperinnen und Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2025 geschafft:

Longlist Barkeeper of the year

Jahrgang 2002 und älter, Vollzeit im Schweizer Barbusiness tätig. Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Domenico Caruso
Clouds, Zürich

Michele Durante
Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

André Haueter
Cocktailbar zum Türk, Solothurn

Andrei Mihai
Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt

Lukas Neves
Pot Still Bar, Basel 

Julien Raussin
MoBar Mandarin Oriental, Genève

Wladimir Reichert
Hüt&Morn, Zürich

Maria Romaiou
Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Linus Schwärzler
Südbar, St. Gallen

Ramiro Smith
The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald, Grindelwald

Longlist Best Barkeeper Talent

Jahrgang 2003 – 2007, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig. Der Award für das grösste Nachwuchstalent (m/w) der Schweizer Barszene.

Jamiro D’Antuono
August Bar, St. Gallen

Shane Guerra
Felix Bar, Zürich

Pascal Maslic
Twenty’s Cocktail Bar, Biel

Marc Pfister
Bar Rouge, Basel
 
Sandy May Schneider
Le Fumoir Bar & Lounge, St. Gallen

Longlist Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2024 oder später. Locations die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.

Bistro du Bourg
Fribourg

Botanic Bar
Frauenfeld

Botanicum Bar
Appenzeller Huus, Gonten

Caffè33
Lugano

Derrière Bar
Basel

Hüt&Morn
Zürich

Incline Concept Store
Luzern

L’Heure Bleue Bar
Biel

Pot Still Bar
Basel

Longlist Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be. Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.

American Bar
Hotel Château Gütsch, Luzern

Bar Capitol
Luzern

Bar Rouge
Basel

Bellevue Bar & Le Fumoir
Bellevue Palace, Bern

Bücheli Caffé Bar Lounge
Basel

Captain Cook
Lausanne

Clouds
Zürich

Louis Bar & Hemingway Rum Lounge
Art Deco Hotel Montana, Luzern

Papa Caesar
Unique Hotel Post, Zermatt

Longlist Best Bar Team

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen. Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.

Baur’s Bar
Baur au Lac, Zürich

Gambler’s Bar
Swiss Casino Pfäffikon

George Bar & Grill
Zürich

Lakeview Bar & Cigar Lounge
Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Le Fumoir Bar & Lounge
St. Gallen

Marea Cocktailbar
Zürich

Schwyzerhof Bar
Küssnacht am Rigi

Widder Bar
Widder Hotel, Zürich

Longlist Best Bar Menue

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form. Unterhaltende Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.

August Bar
St. Gallen

Bar Battello
Ascona

Bar Capitol
Luzern

Bar Iris
Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

Brisket Southern BBQ & Bar
Zürich

Captain Cook
Lausanne

Derrière Bar
Basel

Le Vestibule
Lausanne

Werk 8
Basel

Longlist Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels. Hotelbar, die ihre Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.

American Bar
Hotel Château Gütsch, Luzern

Bar Iris
Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

Bellevue Bar & Le Fumoir
Bellevue Palace, Bern

Botanicum Bar
Appenzeller Huus, Gonten

Einstein Bar
Hotel Einstein, St. Gallen

Funky Claude’s Bar
Fairmont Le Montreux Palace, Montreux

Imi Bar
Volkshaus Basel, Basel

The Bar & Living Room
The Chedi Andermatt, Andermatt

Widder Bar
Widder Hotel, Zürich

So geht es weiter

  • 24. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent
  • 4. September: Veröffentlichung der Shortlist
  • 4. September bis 4. Oktober: Online Voting
  • Dienstag, 27. Oktober: Grosse Award Night im Trafo Baden

Stichworte

Mehr zum Thema

Weiter einkaufen →
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - CHF 0.00
Zur Kasse