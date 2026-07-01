SWISS BAR AWARDS 2026: Die Longlist steht fest

Bis Ende Mai konnten sich Bars und Barkeeper für die SWISS BAR AWARDS 2026 bewerben. Sehr viele Barfachleute und Barbetriebe haben die Chance genutzt und ihre Unterlagen eingereicht. In der Zwischenzeit hat die Jury getagt und aus der Vielzahl an Bewerbungen die Longlist erstellt.

Die zehn Barkeeper in der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 4. September 2026 die Shortlist mit den drei Besten jeder Kategorie veröffentlicht wird.

Die folgenden Barkeeperinnen und Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2025 geschafft:

Longlist Barkeeper of the year

Jahrgang 2002 und älter, Vollzeit im Schweizer Barbusiness tätig. Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.

Domenico Caruso

Clouds, Zürich

Michele Durante

Grand Hotel Les Trois Rois, Basel

André Haueter

Cocktailbar zum Türk, Solothurn

Andrei Mihai

Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt

Lukas Neves

Pot Still Bar, Basel

Julien Raussin

MoBar Mandarin Oriental, Genève

Wladimir Reichert

Hüt&Morn, Zürich

Maria Romaiou

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Linus Schwärzler

Südbar, St. Gallen

Ramiro Smith

The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald, Grindelwald



Longlist Best Barkeeper Talent

Jahrgang 2003 – 2007, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig. Der Award für das grösste Nachwuchstalent (m/w) der Schweizer Barszene.

Jamiro D’Antuono

August Bar, St. Gallen

Shane Guerra

Felix Bar, Zürich

Pascal Maslic

Twenty’s Cocktail Bar, Biel

Marc Pfister

Bar Rouge, Basel



Sandy May Schneider

Le Fumoir Bar & Lounge, St. Gallen



Longlist Best Newcomer Bar

Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2024 oder später. Locations die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.

Bistro du Bourg

Fribourg

Botanic Bar

Frauenfeld

Botanicum Bar

Appenzeller Huus, Gonten

Caffè33

Lugano

Derrière Bar

Basel

Hüt&Morn

Zürich

Incline Concept Store

Luzern

L’Heure Bleue Bar

Biel

Pot Still Bar

Basel



Longlist Best Longseller Bar

Seit über 10 Jahren ein Place to be. Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.

American Bar

Hotel Château Gütsch, Luzern

Bar Capitol

Luzern

Bar Rouge

Basel

Bellevue Bar & Le Fumoir

Bellevue Palace, Bern

Bücheli Caffé Bar Lounge

Basel

Captain Cook

Lausanne

Clouds

Zürich

Louis Bar & Hemingway Rum Lounge

Art Deco Hotel Montana, Luzern

Papa Caesar

Unique Hotel Post, Zermatt



Longlist Best Bar Team

Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen. Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.

Baur’s Bar

Baur au Lac, Zürich

Gambler’s Bar

Swiss Casino Pfäffikon

George Bar & Grill

Zürich

Lakeview Bar & Cigar Lounge

Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen

Le Fumoir Bar & Lounge

St. Gallen

Marea Cocktailbar

Zürich

Schwyzerhof Bar

Küssnacht am Rigi

Widder Bar

Widder Hotel, Zürich



Longlist Best Bar Menue

Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form. Unterhaltende Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.

August Bar

St. Gallen

Bar Battello

Ascona

Bar Capitol

Luzern

Bar Iris

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

Brisket Southern BBQ & Bar

Zürich

Captain Cook

Lausanne

Derrière Bar

Basel

Le Vestibule

Lausanne

Werk 8

Basel



Longlist Best Hotel Bar

Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels. Hotelbar, die ihre Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.

American Bar

Hotel Château Gütsch, Luzern

Bar Iris

Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich

Bellevue Bar & Le Fumoir

Bellevue Palace, Bern

Botanicum Bar

Appenzeller Huus, Gonten

Einstein Bar

Hotel Einstein, St. Gallen

Funky Claude’s Bar

Fairmont Le Montreux Palace, Montreux

Imi Bar

Volkshaus Basel, Basel

The Bar & Living Room

The Chedi Andermatt, Andermatt

Widder Bar

Widder Hotel, Zürich



So geht es weiter

24. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent

4. September: Veröffentlichung der Shortlist

4. September bis 4. Oktober: Online Voting

Dienstag, 27. Oktober: Grosse Award Night im Trafo Baden

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