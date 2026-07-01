SWISS BAR AWARDS 2026: Die Longlist steht fest

Die zehn Barkeeper in der Kategorie «Barkeeper of the year» und die fünf Nachwuchstalente in der Kategorie «Best Barkeeper Talent» werden in den nächsten Wochen ihr Wissen und Können unter Beweis stellen. Ebenso werden die eingereichten Unterlagen der Barbetriebe detailliert von der Jury bewertet, bevor dann am 4. September 2026 die Shortlist mit den drei Besten jeder Kategorie veröffentlicht wird.
Die folgenden Barkeeperinnen und Barkeeper und Lokale haben es auf die Longlist der SWISS BAR AWARDS 2025 geschafft:
Longlist Barkeeper of the year
Jahrgang 2002 und älter, Vollzeit im Schweizer Barbusiness tätig. Die Königsdisziplin. Der beste Barkeeper (m/w) des Jahres überzeugt mit Gastfreundschaft, Kreativität und Fachwissen.
Domenico Caruso
Clouds, Zürich
Michele Durante
Grand Hotel Les Trois Rois, Basel
André Haueter
Cocktailbar zum Türk, Solothurn
Andrei Mihai
Radisson Blu Hotel Reussen, Andermatt
Lukas Neves
Pot Still Bar, Basel
Julien Raussin
MoBar Mandarin Oriental, Genève
Wladimir Reichert
Hüt&Morn, Zürich
Maria Romaiou
Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen
Linus Schwärzler
Südbar, St. Gallen
Ramiro Smith
The Seven Spirits Bar – Bergwelt Grindelwald, Grindelwald
Longlist Best Barkeeper Talent
Jahrgang 2003 – 2007, Vollzeit oder Teilzeit im Barbusiness tätig. Der Award für das grösste Nachwuchstalent (m/w) der Schweizer Barszene.
Jamiro D’Antuono
August Bar, St. Gallen
Shane Guerra
Felix Bar, Zürich
Pascal Maslic
Twenty’s Cocktail Bar, Biel
Marc Pfister
Bar Rouge, Basel
Sandy May Schneider
Le Fumoir Bar & Lounge, St. Gallen
Longlist Best Newcomer Bar
Neu- oder Wiedereröffnung per 1. Januar 2024 oder später. Locations die vor Kurzem neu eröffnet oder umfassend renoviert wurden.
Bistro du Bourg
Fribourg
Botanic Bar
Frauenfeld
Botanicum Bar
Appenzeller Huus, Gonten
Caffè33
Lugano
Derrière Bar
Basel
Hüt&Morn
Zürich
Incline Concept Store
Luzern
L’Heure Bleue Bar
Biel
Pot Still Bar
Basel
Longlist Best Longseller Bar
Seit über 10 Jahren ein Place to be. Locations mit starker Ausstrahlungskraft, die seit über einem Jahrzehnt in der Barszene verankert sind.
American Bar
Hotel Château Gütsch, Luzern
Bar Capitol
Luzern
Bar Rouge
Basel
Bellevue Bar & Le Fumoir
Bellevue Palace, Bern
Bücheli Caffé Bar Lounge
Basel
Captain Cook
Lausanne
Clouds
Zürich
Louis Bar & Hemingway Rum Lounge
Art Deco Hotel Montana, Luzern
Papa Caesar
Unique Hotel Post, Zermatt
Longlist Best Bar Team
Barteam, bestehend aus mindestens drei Personen. Team, das dank vorbildlichem Personalmanagement beliebt bei Gästen, Mitarbeitenden und Barprofis ist.
Baur’s Bar
Baur au Lac, Zürich
Gambler’s Bar
Swiss Casino Pfäffikon
George Bar & Grill
Zürich
Lakeview Bar & Cigar Lounge
Bürgenstock Resort Lake Lucerne, Obbürgen
Le Fumoir Bar & Lounge
St. Gallen
Marea Cocktailbar
Zürich
Schwyzerhof Bar
Küssnacht am Rigi
Widder Bar
Widder Hotel, Zürich
Longlist Best Bar Menue
Attraktive Barkarte in gedruckter oder digitaler Form. Unterhaltende Barkarte mit zeitgemässem Angebot, die man auch nach der Bestellung nicht weglegen möchte.
August Bar
St. Gallen
Bar Battello
Ascona
Bar Capitol
Luzern
Bar Iris
Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich
Brisket Southern BBQ & Bar
Zürich
Captain Cook
Lausanne
Derrière Bar
Basel
Le Vestibule
Lausanne
Werk 8
Basel
Longlist Best Hotel Bar
Bar und zugleich Aushängeschild eines Hotels. Hotelbar, die ihre Gäste durch Service, Qualität, Location und Gastfreundschaft überzeugt.
American Bar
Hotel Château Gütsch, Luzern
Bar Iris
Hyatt Regency Zurich Airport The Circle, Zürich
Bellevue Bar & Le Fumoir
Bellevue Palace, Bern
Botanicum Bar
Appenzeller Huus, Gonten
Einstein Bar
Hotel Einstein, St. Gallen
Funky Claude’s Bar
Fairmont Le Montreux Palace, Montreux
Imi Bar
Volkshaus Basel, Basel
The Bar & Living Room
The Chedi Andermatt, Andermatt
Widder Bar
Widder Hotel, Zürich
So geht es weiter
- 24. August: Qualifikationsrunde der Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent
- 4. September: Veröffentlichung der Shortlist
- 4. September bis 4. Oktober: Online Voting
- Dienstag, 27. Oktober: Grosse Award Night im Trafo Baden