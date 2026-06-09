Neuauflage 2026/2027

Broschüre «Bar Beverage Angebot» 2026/2027 jetzt erhältlich

Das umfassendste Lieferantenverzeichnis für Handel und Gastronomie umfasst in der aktuellen Ausgabe 3'000 Produkte und 880 Marken. Die überarbeitete Auflage 2026/2027 kann ab sofort kostenlos bestellt werden.
Die Neuauflage 2026/27 kann ab sofort kostenlos bestellt werden.

Barkeeper, Gastronomen und Getränkehändler finden im Bar Beverage Angebot 2026/2027 schnell, unkompliziert und ohne elektronische Hilfsmittel Produkte, Marken und deren Hersteller bzw. Generalimporteure. Das Bar Beverage Angebot wird jährlich überarbeitet und erscheint jeweils im Mai. Das Nachschlagewerk kann kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden.

Kostenlos bestellen

Getränke- und Spirituosenübersicht Schweiz

Die Broschüre der Schweizer Getränke- und Spirituosenübersicht ist in folgende Kategorien unterteilt:

  • Aperitifs
  • Basisspirituosen
  • Whisk(e)y
  • Digestifs
  • Liqueure
  • Alkopops
  • Spirituosen Spezialitäten
  • Spezialitäten aus der Schweiz
  • Alkoholfreie Destillate und Aperitifs
  • Alkoholfreie Getränke
  • Sirups/Cordials
  • Biere
  • Weine
  • Schaumweine
  • Süssweine
  • Bar Food
Kostenlos bestellen

Stichworte

Mehr zum Thema

Weiter einkaufen →
Produkt zum Warenkorb hinzugefügt.
0 Artikel - CHF 0.00
Zur Kasse