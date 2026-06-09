Broschüre «Bar Beverage Angebot» 2026/2027 jetzt erhältlich

Barkeeper, Gastronomen und Getränkehändler finden im Bar Beverage Angebot 2026/2027 schnell, unkompliziert und ohne elektronische Hilfsmittel Produkte, Marken und deren Hersteller bzw. Generalimporteure. Das Bar Beverage Angebot wird jährlich überarbeitet und erscheint jeweils im Mai. Das Nachschlagewerk kann kostenlos im BAR NEWS Shop bestellt werden.
Getränke- und Spirituosenübersicht Schweiz
Die Broschüre der Schweizer Getränke- und Spirituosenübersicht ist in folgende Kategorien unterteilt:
- Aperitifs
- Basisspirituosen
- Whisk(e)y
- Digestifs
- Liqueure
- Alkopops
- Spirituosen Spezialitäten
- Spezialitäten aus der Schweiz
- Alkoholfreie Destillate und Aperitifs
- Alkoholfreie Getränke
- Sirups/Cordials
- Biere
- Weine
- Schaumweine
- Süssweine
- Bar Food