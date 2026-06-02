10 Fragen an Julia Lampe

Für mich war schon nach der Hotelfachschule klar, dass mein Herz zu 100 Prozent für die Gastronomie schlägt. 2005 hat es mich deshalb aus Bayern in die schöne Schweiz verschlagen.

Nach den Saisonstellen im Carlton Hotel in St. Moritz und im Morosani Schweizerhof in Davos durchlief ich diverse Stationen in der gehobenen Gastronomie. Danach trat ich meine Stelle als Demi-Chef de Bar im Sheraton Grand Hotel in München an und übernahm anschliessend die Leitung in der Tagesbar im Park Hyatt, Zürich. Nach erfolgreichem Abschluss zur Diplom-Sommelière 2014 war ich 5 Jahre im Weingut Höcklistein in Rapperswil-Jona tätig, wo ich nebenbei meinen grossen Traum der eigenen Bar und Selbstständigkeit verwirklicht habe. Seit 2017 kann man uns schweizweit als mobile Bar & Catering für jede Art von Anlass buchen.

Die 10 Fragen

1. Wem würdest du gerne mal einen Drink servieren?

Otto Waalkes

2. Das Erste, was du machst, wenn du zu arbeiten beginnst?

Flat White mit Bio-Oatly

3. Was liebst du an deinem Job?

Ich kann mich selbst verwirklichen und das, was ich selbst liebe und wovon ich überzeugt bin, weitergeben.

4. Was geht dir am meisten auf die Nerven?

Wenn meine Frisur den ganzen Tag nicht so will wie ich.

5. Welche Entwicklungen in der Barszene / Drink-Trends werden kommen?

Immer mehr Ideen und Neuigkeiten in Richtung alkoholfreie Drinks (Sparkling Tea etc.). Mehr in Richtung zuckerfreie / «healthy» Drinks.

6. Ein besonderes Erlebnis oder ein besonderer Moment hinter der Theke war …

Als Robbie Williams sich an einen Tisch bei mir in der Bar setzte.

7. Eine Welt ohne soziale Medien wäre …

Eine Welt mit viiiiel weniger Bildschirmzeit.

8. Welches war die aussergewöhnlichste Bar, die du je besucht hast?

Nightjar London. Verrückte Bar, die schönsten und ausgefallensten Drinks, die ich je hatte. Hochbegabte Barkeeper, cooles Barmenü und super Livemusik.

9. Das gönnst du dir ab und zu mal?

Ein Gläschen guten Rum

10. Drei Eigenschaften, um dich zu beschreiben:

Aufmerksam, herzlich, perfektionistisch

Signature Cocktail von Julia Lampe Red Sinfonie 4.5 cl Vodka (Bio-Wodotschka Humbel) 1.5 cl griechischer Granatapfel-Likör von EVA Distillery 1 cl Limettensaft aus einer frischen Bio-Limette 0.5 cl Bio-Karamellsirup (aus Agave) 9 cl Ocean Spray Cranberry-Saft (no Sugar) on Top Ocean Spray Cranberry-Tonka Espuma Garnitur: Etwas Abrieb einer Bio-Orange, etwas Abrieb einer Tonkabohne, 5 getrocknete Bio-Cranberrys

Eis: Eiswürfel

Verwendetes Barwerkzeug: Jigger, Barlöffel, Sahnesiphon

Glasart: Highball

Zubereitung: Glas mit Eiswürfeln füllen, alle Zutaten bis auf Espuma und Cranberry-Saft ins Glas geben, mit dem Barlöffel gut verrühren. Mit Cranberry-Saft auffüllen. Espuma mit einem Sahnesiphon auf den Drink geben. Abrieb einer Bio-Orange und Tonkabohne darüberreiben, 5 getrocknete Cranberries auf die Mitte des Espumas legen.

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