Säntis Malt Single Cask Exploration Sherry Oloroso

Exploration Sherry Oloroso steht für Tiefe und Eleganz. Gereift im Oloroso-Sherryfass, verbindet er warme Süsse mit nussigen Akzenten und einer feinen Struktur.

Im Geruch ist er duftig und verspielt. Toffee, Trockenfrüchte wie Rosinen und Datteln, Malz, geröstete Walnuss und Haselnuss stechen hervor. Im Geschmack vollmundig und strukturiert. Butterscotch mit Butter und braunem Zucker, Nussigkeit, intensive Malzigkeit runden das Profil ab. Ein langer Abgang mit Oloroso-Sherry-Noten von Rosinen, Feigen, Baumnuss und Tabak. Ausgewogen und mit charaktervollem Nachhall – ein Whisky für genussvolle Entdeckungsmomente.

Brauerei Locher AG, Appenzell

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