Seven Seals Hickory Single Malt Whisky

Seven Seals erweitert die Classic Linie um eine neue Abfüllung: den Seven Seals Single Malt Whisky mit einem Peated PX Sherry & Hickory Wood Finish.

Der Hickory setzt auf eine ausgewogene Verbindung aus feiner Torfigkeit, Sherry-Noten und gerösteten Holzanklängen aus dem Hickory Wood Finish – vielschichtig, weich und mit langem, harmonischem Abgang.

Ausgangspunkt für diese Neuheit war die Exotic-Wood-Hickory-Pionierabfüllung: Der glänzende Erfolg und die starken Kundenfeedbacks der limitierten Edition legten den Grundstein für die Überlegung, diese in der Whiskyherstellung bislang kaum bekannte Finish-Variante mit Hickory-Holz dauerhaft in die Classic-Linie zu integrieren.

Seven Seals Innovation AG, Stans

7sealsinnovation.com

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