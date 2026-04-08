Zurich Barshow 2026

Das Widder Hotel wird 2026 erneut zur Bühne der zurich bar show (ZBS) und macht die Schweizer Barkultur in ihrer Vielfalt erlebbar.

Was als Boutique-Event begann, ist heute der jährliche Treffpunkt für Fachleute, Marken und Produzent:innen aus der ganzen Schweiz.

In einer Branche im Wandel gewinnt der persönliche Austausch an Bedeutung. Die zurich bar show versteht sich als Plattform für Dialog, neue Perspektiven und gemeinsame Lösungsansätze – mit dem klaren Ziel, die Community zu stärken.

Im Fokus stehen 2026 konzeptionelle Ansätze und technologische Entwicklungen: moderne Bartechnik, innovative Tools, nachhaltige Lösungen und neue Arbeitsweisen. Zwei Tage lang wird das Widder Hotel zum Zentrum der Szene – mit Seminaren, Masterclasses und einem kuratierten Ausstellerfeld. Wer wissen will, wohin sich die Schweizer Barszene entwickelt, kommt an der zurich bar show 2026 nicht vorbei.

zurich bar show 2026

13.– 14. April, Widder Hotel Zürich

zurichbarshow.com

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