Ausschreibung SWISS COCKTAIL OPEN 2026

Mixt du den besten Cocktail der Schweiz?

BAR NEWS sucht den besten Cocktail der Schweiz! Die grösste Cocktail-Competition der Schweiz, steht allen professionellen Barkeepern (m/w) offen. Der Cocktail, der die Jury mit Geschmack, Aussehen und Storytelling (im Final) am meisten überzeugt, erhält den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2026» und gewinnt einen exklusiven Siegerpreis.

Teilnahmeberechtigt sind alle professionellen Barkeeper (m/w) ab 18 Jahren, die Vollzeit oder Teilzeit in der Schweiz arbeiten. Anmeldeschluss: 31. März 2026. Details zur Competition findest du im Reglement (de) / Regulations (en) / Règlement (fr)

Exklusive Siegerpreise

Auf die Siegerin / den Sieger vom Swiss Cocktail Open 2026 warten tolle Preise:

1. Rang

Siegerpreis (Überraschung)

Du erhältst das Privileg, an einem Event teilzunehmen, der speziell für den Sieger / die Siegerin des Swiss Cocktail Open lanciert wird. Weitere Details folgen…

Wildcard für die SWISS BAR AWARDS 2027

Als Sieger vom Swiss Cocktail Open erhältst du eine Wildcard für die Qualifikationsrunde in der Kategorie «Barkeeper of the year» bei den SWISS BAR AWARDS im 2027.

Als Sieger vom Swiss Cocktail Open erhältst du eine Wildcard für die Qualifikationsrunde in der Kategorie «Barkeeper of the year» bei den SWISS BAR AWARDS im 2027.

Portrait im Fachmagazin BAR NEWS

Das Fachmagazin BAR NEWS widmet dem Sieger vom Swiss Cocktail Open ein Portrait im Wert von CHF 4'950.

Das Fachmagazin BAR NEWS widmet dem Sieger vom Swiss Cocktail Open ein Portrait im Wert von CHF 4’950.

2. und 3. Rang

Je ein Gutschein für 2 Personen zur Award Night der SWISS BAR AWARDS vom 27. Oktober 2026 im Wert von je CHF 400.

Ablauf

Schritt 1: Einreichung Rezept bis 31. März 2026

Mit der Bewerbung muss ein Rezept inkl. Foto des Cocktails sowie eine Portrait-Aufnahme des Barkeepers eingereicht werden. Pro Barkeeper können maximal zwei Rezepte eingereicht werden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Cocktailrezept

Neues, bisher unveröffentlichtes Cocktail-Rezept des Barkeepers. Art des Cocktails: Longdrink oder Shortdrink. Anzahl Produkte: 3 bis 6 (Plus Deko). Diese Vorgaben müssen erfüllt sein:

Mindestens 1 Hauptprodukt eines internationalen Produzenten gemäss Liste Competition Partner

gemäss Liste Competition Partner Mindestens 1 Hauptprodukt eines Schweizer Produzenten gemäss Liste Competition Partner

gemäss Liste Competition Partner Maximal 1 Produkt «Home-Made»

Maximal 1 Spezial- oder Nischenprodukt. Dieses muss nicht von einem Competition Partner stammen

Erlaubt sind Frischprodukte (Früchte, Gemüse, Kräuter) etc. A la Minute zubereiteter Zitronen- und Limettensaft gelten als Frischprodukte.

Schritt 2: Vorrunde

Die eingereichten Cocktail-Rezepte werden durch eine Jury geprüft und bewertet. Der Urheber des Rezepts wird dabei anonymisiert. Die Barkeeper, die die besten Rezepte eingesendet haben, werden bekannt gegeben und zum Finale vom 4. Mai eingeladen.

Schritt 3: Finale am 4. Mai 2026 in Zürich

Das Finale mit den besten 24 Rezepten findet am 4. Mai 2026 im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon statt. Der Sieger oder die Siegerin wird in zwei Durchgängen ermittelt:

Erster Durchgang Zweiter Durchgang Anzahl 24 Barkeeper 6 Barkeeper Ablauf Barkeeper mixen vier Cocktails Die besten Barkeeper des 1. Durchgangs treten mit denselben Cocktail-Rezepten gegen­einander an. Zeit Max. 7 Minuten Max. 7 Minuten + zusätzlich max. 1 Minute um Hinter­gründe zum Rezept zu erklären. Jury Geschmack (80%), Aussehen (20%) Geschmack (60%), Aussehen (20%), Storytelling (20%).

Der Teilnehmer / die Teilnehmerin mit den meisten Punkten aus dem zweiten Durchgang wird Sieger/in vom Swiss Cocktail Open.

FAQ’s für Barkeeper

Hier findest du Antworten auf häufig gestellte Fragen. Falls deine Frage hier noch nicht beantwortet ist, kontaktiere uns per Mail unter redaktion@barnews.ch oder telefonisch unter 041 618 84 11.

Zählt Aquafaba zu den «bis zu 6 Zutaten»?

Ja. Nebst dieser Zutat kannst du bis zu 5 weitere Zutaten verwenden. Insgesamt mindestens 1 Hauptprodukt muss von einem internationalen Produzenten (gemäss Liste Competition Partner) und mindestens 1 Hauptprodukt muss von einem nationalen Partner (gemäss Liste Competition Partner) stammen.

Zählen Säfte und Bitters ebenfalls zu den «bis zu 6 Zutaten»?

Ja. Siehe Antwort oben.

Wenn ich eine Infusion mit, sagen wir, einem internationalen Gin machen möchte. Zählt das nun als «Internationales Produkt» oder als «Home-Made»-Produkt?

Infusionen einer internationalen Spirituose mit Kräutern, Gewürzen und Früchten zählen nicht als selbstgemachte Zutat sondern als «Internationales Produkt». Die Zubereitung der Infusion muss aber in jedem Fall im Rezept angegeben werden. Dasselbe gilt übrigens auch für einen Schweizer Gin.

Was genau ist ein «Spezial- oder Nischenprodukt»

Wir haben eine grosse Anzahl von Partner-Produkten, aus denen du auswählen kannst. In einigen Kategorien gibt es jedoch keine Partner-Produkte. In diesem Fall darf pro Rezept eine Zutat eines Produzenten verwendet werden, der nicht Partner des Swiss Cocktail Open ist. Von den Basisspirituosen wie Whisky, Vodka, Gin, Rum sowie den gängigsten Likören und Aperitifs solltest du jedoch kein Problem haben, das passende Produkt aus der Partnerliste zu finden.

Ich hätte das perfekte Cocktailrezept, kann aber am 4. Mai leider nicht am Finale teilnehmen.

Weniger eine Frage, aber gut… Dann probiere es doch vielleicht besser im nächsten Jahr!

Wie bitte schön soll eine Jury 24 Cocktails degustieren. Die können doch bei Nummer 15 schon nicht mehr gerade laufen.

In unserer Jury sitzen professionelle Fachpersonen und Degustatorinnen. Dennoch haben wir den Modus im Finale so bestimmt, dass die 24 Finalistinnen und Finalisten in zwei Gruppen eingeteilt werden. Diese werden wiederum von zwei unterschiedlichen Jury-Gruppen bewertet. Somit haben wir die Fairness gewährleistet.

Jetzt bis 31. März Rezept einsenden

Email

Dein Rezept

Name des Drinks

Rezept Menge (cl) Zutat und Brand Produzent/Importeur

Hinweise: 3 bis 6 Produkte (plus Deko), davon: mind. 1 Hauptprodukt eines internationalen Produzenten und mind. 1 Hauptprodukt eines Schweizer Produzenten (Produkte gemäss Liste Competition-Partner), max. 1 Homemade-Produkt, max. 1 Spezial- oder Nischenprodukt (Produzent nicht Competition-Partner). Homemade-Produkte bitte als solche beschreiben.

Dekoration

Ohne Titel * Ich akzeptiere das Reglement und bestätige, dass der eingereichte Cocktail mein eigenes, bisher unveröffentlichtes Rezept ist.

Bild des Cocktails * Akzeptierte Dateitypen: jpg, jpeg, png, docx, pdf, Max. Dateigröße: 10 MB.

Persönliche Angaben

Anrede * Herr Frau

Vorname *

Name *

Instagram Profil

Geburtsdatum (dd.mm.yyyy) *

Privatadresse *

PLZ *

Ort *

Telefon *

E-Mail *

Ein Foto von dir (Portrait) * Akzeptierte Dateitypen: jpg, jpeg, png, docx, pdf, Max. Dateigröße: 10 MB.

Arbeitsort

Name des Betriebs (Bar) *

Geschäftsadresse *

PLZ *

Ort *

Mitteilung

Newsletter Ich möchte über Competitions und weitere Aktivitäten der Schweizer Barszene informiert bleiben.



