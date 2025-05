23 Finalistinnen und Finalisten mixten am 5. Mai 2025 in Zürich live vor Publikum um den Titel «Bester Cocktail der Schweiz 2025». André Haueter von der Cocktailbar zum Türk aus Solothurn überzeugte die Jury mit seiner kreativen Cocktailkreation «At Night All Cats Are Grey».

Am Swiss Cocktail Open, dem grössten Cocktailwettbewerb der Schweiz, traten am Montagnachmittag, 5. Mai, im Chicago 1928 in Zürich Oerlikon 23 Bartender aus der ganzen Schweiz gegeneinander an. Sie hatten sich in den Wochen zuvor aus über 50 Bewerbungen für das Finale qualifiziert.

Für das lebendige Competition-Format mit Networking-Area und Tischmesse konnten sich alle in der Schweiz tätigen Barprofis bewerben. Für ihre Drinks mussten sie mindestens ein Produkt eines internationalen und eines Schweizer Herstellers verwenden. Zudem durfte das Rezept maximal eine selbstgemachte Zutat sowie ein Spezial- oder Nischenprodukt enthalten.

Hochkarätiges Finale

Im ersten Durchgang traten die 23 Teilnehmenden in zwei Gruppen gegeneinander an. Die jeweils drei Erstplatzierten qualifizierten sich für das grosse Finale der besten Sechs. Neben dem späteren Sieger André Haueter von der Cocktailbar zum Türk in Solothurn schafften es noch Vitor Coelho (Brasserie Notre-Dame, Payerne), Ruben Da Silva (Eden Bar, Zürich), Praveen Paul (See Bar, Luzern), Céline Wassmer (Dry Club, Zürich) und Noah Hoffmann (Werk 8, Basel) ins Finale der besten Sechs.

Im Finale überzeugte die Kreation «At Night All Cats Are Grey» von André Haueter die Jury auf ganzer Linie. In seinem Cocktail kombinierte er 4 cl Cognac von Rémy Martin, 2 cl Honig-Chrüter-Likör von der Amstutz-Manufaktur, 2 cl selbstgemachten schwarzen Sesam-Sirup,

3 cl Limettensaft sowie 2 cl Aquafaba von Oggs und Blattgold als Dekoration.

«Der Name und die Bedeutung standen schon vor allem anderen», sagt André Haueter. Er versucht, mit seinem Cocktail ein Gegenstatement zu setzen. «Sonst sind sie immer in knalligen, auffälligen Farben. Ich habe eigentlich versucht, das Gegenteil zu machen», beschreibt Haueter. «Ich möchte damit ein Statement setzen, wir sollten alle zusammenhalten, als Team Menschheit. Wir dürfen nicht immer auf andere Leute zeigen und auf Äusserlichkeiten reagieren und diese kritisieren. Jeder darf doch so sein, wie er ist», fügt er hinzu.

Bester Cocktail der Schweiz 2025 «At Night All Cats Are Grey» 2025-05-05-sco-siegerdrink 2025-05-05-sco-andre-haueter-sieger-2

by André Haueter | Cocktailbar zum Türk, Solothurn 4 cl Cognac Rémy Martin (Lateltin AG) 2 cl Honig-Chrüter-Likör Amstutz Manufaktur (Schürch Getränke AG) 2 cl Schwarzer Sesam Sirup (home made) 3 cl Limettensaft 2 cl Aquafaba Oggs (Delico AG) Deko: Blattgold

Den zweiten Platz belegte Vitor Coelho von der Brasserie Notre-Dame in Payerne mit dem Drink «Nika». Dritter wurde Ruben da Silva von der Eden Bar aus Zürich mit seinem Cocktail «Champlain».

Überglücklicher Sieger

Überreicht wurde der Wanderpokal vom Vorjahressieger Flurin Kopp. Die grosse Freude stand André Haueter ins Gesicht geschrieben, als er die Trophäe vor den Augen der zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern in die Höhe stemmen durfte.

Rangliste

Cocktailname Bartender Lokal Punkte At Night All Cats Are Grey André Haueter Cocktailbar zum Türk, Solothurn 52.60 Nika Vitor Coelho Brasserie Notre-Dame, Payerne 50.60 Champlain Ruben da Silva Eden Bar, Zürich 48.80 Mayan Mirage Praveen Paul See Bar, Luzern 46.40 Not a Quitter Céline Wassmer Dry Club, Zürich 46.40 The Boogeyman Noah Hoffmann Werk 8, Basel 45.40





