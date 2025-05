Inmitten der Schweizer Alpen eröffnete Mitte Dezember 2024 das jüngste Igniv by Andreas Caminada seine Türen. Wie bereits in Zürich bietet auch in Andermatt eine Bar die perfekte Ergänzung zum Fine-Dining-Sharing-Erlebnis, welche im angrenzenden Restaurant angeboten wird. Gäste dürfen in Andermatt Retro-Vibes, viel Kunst, Snacks zum Teilen und erstklassige Cocktailkreationen sowie nicht-alkoholische Drinks erwarten.

Öffnungszeiten

MO – SO: 16.00 – 01.00 Uhr (Hochsaison)

MI – SO: 16.00 – 01.00 Uhr (Nebensaison)

Igniv Andermatt

Haus Maya, Furkagasse 9, 6490 Andermatt

igniv-andermatt.ch

Diesen Artikel teilen: