BCB 2025: Trendsetter der globalen Bar-Community!

Vom 6. bis 8. Oktober versammelte sich die internationale Bar-Community in der Messe Berlin zum Bar Convent Berlin (BCB) 2025. Mehr als 12100 Besucher (Vorjahr 15100) trafen auf 566 Aussteller aus rund 50 Ländern, um drei Tage lang Produktneuheiten kennenzulernen, Education-Formate zu erleben und Erfahrungen auszutauschen.

«Der Bar Convent Berlin ist ein gutes Beispiel dafür, wie lebendig und kreativ die Branche ist. Auch in diesem Jahr hat sich wieder gezeigt, dass echte Leidenschaft, kontinuierlicher Austausch und ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl integrale Bestandteile der Bar- und Beverage-Community sind.

Was diesen Ort so besonders macht, sind die Menschen – eine internationale Gemeinschaft, die sich gegenseitig inspiriert, unterstützt und antreibt, um neue Impulse für die Zukunft zu setzen.» – Petra Lassahn, Direktorin BCB. Der BCB 2025 beleuchtete die zentralen Themen und aktuellen Herausforderungen der Branche.

Über diverse Ausstellerkategorien hinweg – von Spirituosen und Aperitifs bis hin zu Wein und alkoholfreien Alternativen – macht die von RX organisierte Veranstaltung erlebbar, wie Tradition und Innovation gemeinsam die Zukunft der Branche gestalten.

Prägende Branchentrends: von Low & No zu Next Generation

Der Getränke- und Gastronomiesektor entwickelt sich aufgrund veränderter Verbraucherpräferenzen und personeller Herausforderungen ständig weiter. Auf dem BCB 2025 standen drei Themen im Vordergrund:

LOW & NO

Der Trend zum bewussten Trinken hat sich im Herzen moderner Barkultur etabliert – mit innovativen alkoholfreien und Low-ABV-Getränken: «In der Gastronomie geht es nicht vorrangig um Alkohol, sondern darum, den Gästen ein besonderes Erlebnis zu bieten, unabhängig vom Alkoholgehalt im Glas.» – Camille Vidal, internationale Expertin für Low & No Cocktails

Klassische Cocktails

Neuinterpretationen von zeitlosen Drinks haben gezeigt, wie gut sich Tradition und Innovation vereinbaren lassen.

Nächste Generation

Angesichts der herausfordernden Personalsituation in der Gastronomie konzentrierte sich der BCB auf berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und unterstrich die Notwendigkeit, die Branche für junge Menschen attraktiv zu machen.

BAR NEWS – wiederum Medienpartner

Das führende Schweizer Fachmagazin BAR NEWS ist auch in diesem Jahr eine Medienpartnerschaft mit dem BCB eingegangen. Und dies sehr erfolgreich, zeigte es sich doch an den drei Messetagen, dass das Magazin bei den Besucherinnen und Besuchern auf grosses Interesse stiess.

Termin 2026 vormerken

Der nächste BCB findet vom 12. bis 14. Oktober 2026 in der Messe Berlin statt.

Diesen Artikel teilen: