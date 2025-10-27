Michael Müller ist Barkeeper of the year 2025

Am Sonntagabend, 26. Oktober, wurden an der Award Night der 23. SWISS BAR AWARDS die besten Barkeeper und Bars der Schweiz ausgezeichnet. Die insgesamt acht Auszeichnungen wurden in festlichem Ambiente vor rund 300 Gästen verliehen. Gleichzeitig konnte das 30-jährige Jubiläum von BAR NEWS gefeiert werden.

Die Swiss Bar Awards starteten Anfang Mai mit der Ausschreibung. Die Fachjury, bestehend aus Expertinnen und Experten der Schweizer Barszene, sichtete und bewertete ab Anfang Juni die eingegangenen Bewerbungen und besuchte die nominierten Betriebe der Shortlist.

In den Kategorien Barkeeper of the year und Best Barkeeper Talent (Jahrgänge 2002–2006) mussten die Barkeeper im August ihr Wissen, sowie ihre kreativen und fachlichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Für die Teilnehmenden der Königsdisziplin Barkeeper of the year stand nun an der Award Night die letzte Prüfung auf dem Programm – die Präsentation von zwei Cocktail-Eigenkreationen (je ein Shortdrink und ein Longdrink) vor den rund 300 Gästen und einer hochkarätigen Fachjury.

Barkeeper of the year

Mit einer überzeugenden Leistung in der Qualifikation am 25. August hatte Michael Müller sein Können bereits unter Beweis gestellt. Im grossen Finale an der Award Night setzte der 34-jährige Barkeeper der American Bar, ehemals Gütsch Bar vom Hotel Château Gütsch noch einen drauf und eroberte mit seinen persönlichen Cocktailkreationen «Third Time» und «The Charm» die Gaumen und Herzen der Jury. Damit trägt er nun für ein Jahr den Titel Barkeeper of the year 2025.

Barkeeper of the year ist Michael Müller vom Hotel Château Gütsch, Luzern

Weitere Bar Awards gingen nach Thun, St. Gallen, Zürich und St. Moritz

Mit Melina Reusser gewann ein Nachwuchstalent aus Thun den Titel Best Barkeeper Talent 2025. Die 19-jährige Barkeeperin aus Thun arbeitet in der Atelier Classic Bar am Rathausplatz in Thun und setzte sich in der Qualifikation am 25. August mit einer beeindruckenden Leistung gegen ihre Konkurrenten durch.

Best Barkeeper Talent Melina Reusser von der Atelier Classic Bar in Thun

Best Newcomer Bar

Der Award Best Newcomer Bar 2025 geht in die Ostschweiz, nach St. Gallen. Die Auszeichnung für die beste Neu- oder Wiedereröffnung geht an die August Bar. Eröffnet im November 2024, ist es Geschäftsführer und Inhaber Ruedi Gamper zusammen mit Barchef Hannes Burger und seinem Team gelungen, innerhalb kurzer Zeit einen Erlebnisort auf drei Etagen zu schaffen, der das Beste aus Bar, Beiz und Fumoir vereint.

Die August Bar aus St. Gallen gewinnt den Award Best Newcomer Bar.

Best Longseller Bar

Die Atelier Classic Bar in Thun wurde mit dem Award Best Longseller Bar 2025 ausgezeichnet. Mit viel Innovation, familiärer Atmosphäre, Bodenständigkeit und einer tollen Nachwuchsförderung im Gastgewerbe, ist die Atelier Classic Bar von Ivan Urech aus der Schweizer Barlandschaft nicht mehr wegzudenken.

Seit über 10 Jahren ist sie ein Place-to-be in Thun. Die Bar mit dem altehrwürdigen Gewölbekeller ist ein Ort der Gemeinschaft, des Genusses und der Geborgenheit.

Der Award Best Longseller Bar ging an die Atelier Classic Bar, nach Thun.

Best Bar Menue

Der Award für die beste Barkarte 2025 geht ebenfalls nach Thun an die Galerie Boutique Bar. Angelehnt an das Interior-Design der Bar, das den Dschungel zum Thema hat, wird mit der interaktiven Barkarte die Geschichte weitererzählt. Die Vision war, ein mysteriöses Buch als Barkarte zu erschaffen, das in Kombination mit dem richtigen Schlüssel (Handy) den Dschungel zum Leben erweckt. Mit diesem aussergewöhnlichen Konzept, der Liebe zum Detail und der aufwendigen Umsetzung reichte es für den Titel Best Bar Menue.

Der Award Best Bar Menue geht an die Galerie Boutique Bar in Thun.

Best Hotel Bar

Die Baur’s Bar im Hotel Baur au Lac in Zürich ist die beste Hotelbar 2025. Die Bar ist ein Gesamtkunstwerk aus Stil, Atmosphäre und Persönlichkeit. Sie wurde vom renommierten Designer Martin Brudnizki in enger Zusammenarbeit mit der Eigentümerfamilie entworfen. Hier trifft Zürcher Herz auf internationales Flair: Der Service ist persönlich, charmant und voller Charakter, genau wie die Crafted Cocktails, raffinierten Highballs und alkoholfreien Drinks, die als wahre Kunstwerke im Glas serviert werden.

Die Baur’s Bar im Hotel Baur au Lac in Zürich hat den Best Hotel Bar Award gewonnen.

Best Bar Team

Die Auszeichnung Best Bar Team 2025 ging an das Team der N/5 The Bar im Hotel Grace La Margna in St. Moritz. Das zehnköpfige Barteam überzeugte die Jury mit echter Leidenschaft, hoher Fachkompetenz und starkem Zusammenhalt. Jeder einzelne Mitarbeitende bringt Persönlichkeit, Kreativität und Gastgebermentalität ein, was zu einem aussergewöhnlichen Service und einzigartigen Barerlebnissen führt.

N/5 The Bar im Hotel Grace La Margna in St. Moritz gewinnt den Best Bar Team Award.

Lifetime Award

Der Lifetime Award, der 2025 erst zum dritten Mal in der Geschichte der Awards vergeben wurde, ging an Markus Blattner, den Inhaber der Old Crow Bar in Zürich. Mit seiner einfachen und zugleich tiefen Philosophie «Ich glaube an die Menschheit» führt er seit 2013 erfolgreich die Old Crow Bar. Zuvor führte er 13 Jahre lang die Widder Bar in Zürich. Als Inspiration für eine ganze Generation von Barkeepern und als Gastgeber, der nachts die Welt ein Stück schöner macht, übergab ihm Ruedi Zotter (Initiant der Swiss Bar Awards) diese ehrenvolle Auszeichnung.

Der Lifetime Award 2025 geht an Markus Blattner von der Old Crow Bar in Zürich.

Übersicht Gewinner SWISS BAR AWARDS 2025

Barkeeper of the year 2025

Michael Müller, Hotel Château Gütsch, Luzern

Best Barkeeper Talent 2025

Melina Reusser, Atelier Classic Bar, Thun

Best Newcomer Bar 2025

August Bar, St. Gallen

Best Longseller Bar 2025

Atelier Classic Bar, Thun

Best Bar Menue 2025

Galerie Boutique Bar, Thun

Best Hotel Bar 2025

Baur’s Bar, Baur au Lac, Zürich

Best Bar Team 2025

N/5 The Bar, Grace La Margna, St. Moritz

Lifetime Award 2025

Markus Blattner, Old Crow Bar, Zürich

SWISS BAR AWARDS:

Die renommiertesten Auszeichnungen der Schweizer Barszene Seit 2003 verleiht das Fachmagazin BAR NEWS die wichtigsten Auszeichnungen der Schweizer Barszene: die SWISS BAR AWARDS. Dieses Jahr werden bereits zum 23. Mal talentierte Barkeeper sowie angesagte Bars mit Awards ausgezeichnet. Der Weg zur Auszeichnung beginnt jeweils im Frühling mit der Ausschreibung und findet den Höhepunkt im Herbst, wenn an der Award Night die Awards im feierlichen Rahmen verliehen werden. Weitere Infos: www.swissbarawards.ch

