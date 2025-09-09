Kaffee-Likör Morand und La Semeuse

Die Distillerie Morand freut sich, die Lancierung eines Kaffee-Likörs in Zusammenarbeit mit La Semeuse bekanntzugeben.

Der für diesen Likör verwendete Kaffee ist eine Mischung aus 100 Prozent Arabica-Kaffee mit Schokolade- und Haselnussnoten, die sich durch milden Geschmack, perfekte Ausgewogenheit und einzigartiges Aroma auszeichnet. Der hochwertige Likör ist ideal für den Gastronomiebereich, insbesondere für die Zubereitung des Trend-Cocktails Espresso Martini.

Nicht zuletzt ist er auch das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen zwei historischen Schweizer Familienunternehmen.

Distillerie Louis Morand & Cie SA, Martigny

morand.ch

