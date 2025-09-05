Die Finalistinnen und Finalisten der Swiss Bar Awards 2025 stehen fest!

Nach einem intensiven Auswahlverfahren mit einer Jurierung durch Fachleute, das im Mai mit der Ausschreibung begann, steht nun die Shortlist für die Swiss Bar Awards 2025 fest. Je drei Bartender, drei Nachwuchstalente, neun Bars, drei Barteams und drei Barkarten haben es auf die Shortlist und damit ins Finale geschafft.
Ab sofort kann auf der Website swissbarawards.ch/voting für die Finalistinnen und Finalisten abgestimmt werden. Die Ergebnisse dieses Votings fliessen mit einem Anteil von 5% in die finale Bewertung ein. Unter allen Teilnehmenden werden 2 x 2 Tickets für die grosse Award Night verlost. Nachfolgend die Shortlist 2025 im Überblick:
Barkeeper of the year
In der Königsdisziplin des Wettbewerbs treten an:
- Patrick Ralf Ade, Widder Bar, Zürich
- Michael Müller, Hotel Château Gütsch, Luzern
- Elia Salemme, Moonshiners, Neuchâtel
Best Barkeeper Talent
Diese drei Nachwuchstalente repräsentieren die Zukunft der Schweizer Barszene:
- Noah Bächi, Tipsy Tiger / Dry Club, Zürich
- Melina Reusser, Atelier Classic Bar, Thun
- Miguel Sanchez Fernandez, Hanky Panky, Luzern
Best Newcomer Bar
Drei vielversprechende Neueröffnungen konkurrieren:
- August Bar, St. Gallen
- Nest, Solothurn
- The Living Room & Bar, The Home Hotel, Zürich
Best Longseller Bar
Diese Bars beweisen seit Jahren ihre Qualität:
- Atelier Classic Bar, Thun
- George Bar & Grill, Zürich
- Kronenhalle Bar, Zürich
Best Bar Menue
Kreativität und Innovation spiegeln sich in diesen Barkarten wider:
- Galerie Boutique Bar, Thun
- Lakeview Bar and Cigar Lounge, Bürgenstock
- Tipsy Tiger, Zürich
Best Hotel Bar
Drei erstklassige Hotelbars stehen zur Wahl:
- Baur’s Bar, Zürich
- N/5 The Bar, Grace La Margna, St. Moritz
- The Seven Spirits Bar, Bergwelt, Grindelwald
Best Bar Team
Teamwork steht bei diesen Barteams im Vordergrund:
- N/5 The Bar, Grace La Margna, St. Moritz
- Twenty’s Cocktail Bar, Biel
- Werk8, Basel
Ab sofort: Online Voting
In diesem Jahr gibt es bei den Swiss Bar Awards wiederum ein Public Online Voting. Noch bis zum 5. Oktober hast du die Möglichkeit, online für deine Favoriten abzustimmen und ihnen so den vielleicht entscheidenden Vorteil im Rennen um einen Swiss Bar Award zu verschaffen. Gib jetzt deine Stimme ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise!
Award Night
Die grosse Award Night findet am Sonntag, 26. Oktober 2025 ab 17.00 Uhr im Trafo in Baden statt. Tickets sind ab sofort auf swissbarawards.ch erhältlich.