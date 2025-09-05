Die Finalistinnen und Finalisten der Swiss Bar Awards 2025 stehen fest!

Insgesamt 21 Finalistinnen und Finalisten haben sich in 7 Kategorien für das Finale der Swiss Bar Awards 2025 qualifiziert. Am 26. Oktober kämpfen sie in Baden, an der grossen Award Night, um die begehrten Auszeichnungen.

Die Finalisten 2024 auf der grossen Bühne. Nun stehen die Finalisten 2025 fest.

Nach einem intensiven Auswahlverfahren mit einer Jurierung durch Fachleute, das im Mai mit der Ausschreibung begann, steht nun die Shortlist für die Swiss Bar Awards 2025 fest. Je drei Bartender, drei Nachwuchstalente, neun Bars, drei Barteams und drei Barkarten haben es auf die Shortlist und damit ins Finale geschafft.

Ab sofort kann auf der Website swissbarawards.ch/voting für die Finalistinnen und Finalisten abgestimmt werden. Die Ergebnisse dieses Votings fliessen mit einem Anteil von 5% in die finale Bewertung ein. Unter allen Teilnehmenden werden 2 x 2 Tickets für die grosse Award Night verlost. Nachfolgend die Shortlist 2025 im Überblick:

Barkeeper of the year

In der Königsdisziplin des Wettbewerbs treten an:

Patrick Ralf Ade , Widder Bar, Zürich

, Widder Bar, Zürich Michael Müller , Hotel Château Gütsch, Luzern

, Hotel Château Gütsch, Luzern Elia Salemme, Moonshiners, Neuchâtel

Best Barkeeper Talent

Diese drei Nachwuchstalente repräsentieren die Zukunft der Schweizer Barszene:

Noah Bächi , Tipsy Tiger / Dry Club, Zürich

, Tipsy Tiger / Dry Club, Zürich Melina Reusser , Atelier Classic Bar, Thun

, Atelier Classic Bar, Thun Miguel Sanchez Fernandez, Hanky Panky, Luzern

Best Newcomer Bar

Drei vielversprechende Neueröffnungen konkurrieren:

August Bar , St. Gallen

, St. Gallen Nest , Solothurn

, Solothurn The Living Room & Bar, The Home Hotel, Zürich

Best Longseller Bar

Diese Bars beweisen seit Jahren ihre Qualität:

Atelier Classic Bar , Thun

, Thun George Bar & Grill , Zürich

, Zürich Kronenhalle Bar, Zürich

Best Bar Menue

Kreativität und Innovation spiegeln sich in diesen Barkarten wider:

Galerie Boutique Bar , Thun

, Thun Lakeview Bar and Cigar Lounge , Bürgenstock

, Bürgenstock Tipsy Tiger, Zürich

Best Hotel Bar

Drei erstklassige Hotelbars stehen zur Wahl:

Baur’s Bar , Zürich

, Zürich N/5 The Bar, Grace La Margna , St. Moritz

, St. Moritz The Seven Spirits Bar, Bergwelt, Grindelwald

Best Bar Team

Teamwork steht bei diesen Barteams im Vordergrund:

N/5 The Bar, Grace La Margna , St. Moritz

, St. Moritz Twenty’s Cocktail Bar , Biel

, Biel Werk8, Basel

Ab sofort: Online Voting

In diesem Jahr gibt es bei den Swiss Bar Awards wiederum ein Public Online Voting. Noch bis zum 5. Oktober hast du die Möglichkeit, online für deine Favoriten abzustimmen und ihnen so den vielleicht entscheidenden Vorteil im Rennen um einen Swiss Bar Award zu verschaffen. Gib jetzt deine Stimme ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise!

Award Night

Die grosse Award Night findet am Sonntag, 26. Oktober 2025 ab 17.00 Uhr im Trafo in Baden statt. Tickets sind ab sofort auf swissbarawards.ch erhältlich.

