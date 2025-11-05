Eröffnung Huus Quell in Gonten

Es ist das allererste 5-Sterne-Superior-Hotel im Appenzellerland und eine der bedeutendsten Hoteleröffnungen des Jahres: Am 15. Oktober 2025 hat das Huus Quell in Gonten seine Türen geöffnet.

Mit dieser Eröffnung wird nicht nur das visionäre Bauprojekt des Appenzeller Huus vollendet, sondern zugleich ein neues Kapitel in der Geschichte der regionalen Hotellerie aufgeschlagen. Als erstes 5-Sterne-Superior-Hotel im Appenzell vereint das Huus Quell nachhaltigen Luxus, gelebte Achtsamkeit und authentische Schweizer Gastfreundschaft.

Eingebettet in die malerische Landschaft von Gonten und getragen von der Vision einer Lifestyle Wellness Community, die Wohlbefinden und Regionalität zeitgemäss interpretiert, setzt das Flaggschiff des Appenzeller Huus neue Massstäbe im Gästeerlebnis.

Appenzeller Huus

appenzellerhuus.ch

Diesen Artikel teilen: