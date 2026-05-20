Premium Trade: Ihre Adresse für Premium Non-Alcoholics

Dabei handelt es sich um eine Schaumweinalternative aus bis zu 13 verschiedenen Bio-Tees, einen Premium 0%-Schaumwein aus handverlesenem Rebgut mit Halal-Zertifizierung und ein High End Barelixir aus natürlichen Zutaten. Bei uns erhalten Sie Produkte mit Lifestyle-Approach, die sich über viele Jahre in der Schweizer Sternegastronomie und Luxushotellerie bewährt und die alkoholfreie Landschaft des Landes auf ein neues Niveau gehoben haben.

Neben unserer sorgfältig kuratierten Auswahl an Prestige Non-Alcoholics bieten wir Ihnen auch exklusive, hochwertige Spirituosen. So sind wir Exklusivimporteur von Casa Dragones – dem weltweit ersten Premium Sipping Tequila. Gegründet und geführt wird der Small-Batch-Produzent von der ersten Mastera Tequilera der Welt Bertha González Nieves.

Premium Trade (Swiss) Sarl, Zürich

premiumtrade.ch

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