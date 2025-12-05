Brauerei Rugenbräu bleibt in Berner Händen

Die beiden Mitglieder der Geschäftsleitung der Rugenbräu AG, Remo Kobluk und Christian Schneiter, übernehmen gemeinsam mit dem Berner Unternehmer Bernard Fuhrer, Inhaber und Geschäftsführer der Brauerei Felsenau AG, sowie Dominique Gottret, Rechtsanwalt aus Bern, die traditionsreiche und grösste unabhängige Brauerei im Kanton Bern.

Die Rugenbräu AG wurde 1866 gegründet und befindet sich seit 1892 im Besitz der Familie Hofweber, die das Unternehmen über fünf Generationen hinweg geprägt und zu einer festen Grösse im Berner Oberland und in der Region Bern gemacht hat. Der Verwaltungsrat der J. Hofweber & Cie. AG, Eigentümerin der Rugenbräu AG, hat den Nachfolgeprozess initiiert und eng begleitet. «Es freut uns, dass wir heute eine Nachfolge bekanntgeben können, welche die langfristige Zukunft des Unternehmens in Berner Händen sichert», sagt Andrea Dähler-Hofweber, Präsidentin des Verwaltungsrates der J. Hofweber & Cie. AG.

Mit der Unterstützung durch Bernard Fuhrer und Dominique Gottret wird die Rugenbräu AG künftig von ihrer erfahrenen Geschäftsleitung – Remo Kobluk und Christian Schneiter – weitergeführt, die das Unternehmen seit Jahren prägt und erfolgreich entwickelt hat. Als Inhaber der Brauerei Felsenau AG verfolgt Bernard Fuhrer zudem das Ziel, die langjährige Zusammenarbeit zwischen den beiden Brauereien weiter zu vertiefen. Der Brauereistandort in Matten bei Interlaken bleibt erhalten.

Damit bleiben Arbeitsplätze, Produktion und lokale Wertschöpfung gesichert. Zum Unternehmen gehören auch die Rugen Distillery und die Gnuss-Wält, welche die Erlebnis- und Genusswelt am Standort Matten prägen. Mit dieser Nachfolgelösung wird die 160-jährige Geschichte der Rugenbräu AG im Geist ihrer Gründer fortgeschrieben.

