2025 – Restaurant & Bar Design Awards

In diesem Jahr wurden über 800 Projekte zur Bewertung eingereicht, in mehr als 1.100 Kategorien aus 87 Ländern, die einige der bemerkenswertesten Gastronomie- und Hotellerie-Räumlichkeiten aus aller Welt präsentierten.

LITT in Dubai

Die 40 Fachjuroren – führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Design, Architektur, Gastronomie und Lifestyle-Medien – standen vor der schwierigen Aufgabe, die diesjährigen Gewinner auszuwählen. Die Award-Verleihung fand in Dubai statt.

Gesamtsieger Restaurants

Suparnin, Nansha (China): Es ist ein charmantes Lokal, das Essen und Nachtleben miteinander verbindet und sich in der lebhaften Gegend von Nansha befindet. Tagsüber dient es als gartenähnliches Restaurant; nach 21 Uhr verwandeln Musik und Beleuchtung es in eine lebhafte Bar.

Gesamtsieger Bars

LITT, Dubai: eines der führenden Nachtlokale in Jumeirah Marsa Al Arab. Das Lokal pulsiert vor lebhafter Energie und lädt Besucher in eine fesselnde Umgebung ein, die von dynamischen, lichtverändernden Installationen und auffälligen handgefertigten Kunstwänden geprägt ist.

Restaurant & Bar Design Awards

restaurantandbardesignawards.com

Diesen Artikel teilen: