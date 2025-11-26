X-TRA sucht neuen Standort in Zürich oder Agglo

Die X-TRA Production AG treibt die Suche nach einem geeigneten Standort für das geplante «X-TRA Haus der Musik» weiter voran.

Nach dem Rückzug aus dem Neubauprojekt an der Vulkanstrasse in Zürich-Altstetten im März 2025 wurden die gewonnenen Erkenntnisse in ein erweitertes Anforderungsprofil überführt. Dieses definiert die räumlichen und funktionalen Voraussetzungen für die künftige Realisierung des Projekts.

Der laufende Betrieb im Limmathaus ist bis Mai 2027 weiterhin sichergestellt. Parallel zur Standortsuche zeigt sich die X-TRA Production AG offen für Kooperationen mit Immobilienentwicklern, Institutionen oder Behörden, die über geeignete Flächen verfügen oder entsprechende Projekte planen.

«Wir möchten das X-TRA als Ort der Musik, Kreativität und Begegnung in die Zukunft führen, an einem Standort, der unsere Vision langfristig trägt», sagt Jürg Burkhardt, Geschäftsführer der X-TRA Production AG.

Kontakt

Jürg Burkhardt, Geschäftsleiter

E-Mail: jbu@x-tra.ch Mobile: +41(0) 79 205 04 41

