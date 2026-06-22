Rimuss Prestige Millésimé Blanc de Blancs

Er entfaltet seine Eleganz zu italienischen Klassikern wie Vitello tonnato oder Burrata mit frischem Basilikum, passt hervorragend zu vegetarischen Kreationen wie Spargelrisotto oder gebratener Aubergine mit Kräutern und begleitet asiatische Spezialitäten wie Sushi, Dim Sum oder ein mildes Thai-Curry auf vollendete Weise.

Frische Zitrusnoten eröffnen das Bouquet, fein verwoben mit eleganten, dezenten Gewürznoten und einem Hauch edler Holznuancen. Am Gaumen zeigt er sich präzise und lebendig, getragen von reifer Frucht und einer klaren Mineralität. Die feine, elegante Perlage verleiht ihm Leichtigkeit und Raffinesse, während die Balance von Frische und Struktur in einem langen, noblen Finale mündet.

Rimuss Kellerei AG, Hallau

rimuss.ch

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