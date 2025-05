Neue Brands bei High Spirits Distribution

Beide Marken haben sich durch ihre aussergewöhnliche Qualität bereits einen festen Platz bei Whiskyliebhabern gesichert. Dank der Vorarbeit des bisherigen Importeurs Best Taste Trading, der die Bekanntheit und Beliebtheit von Glen Scotia und Loch Lomond in den letzten Jahren massgeblich gefördert hat, knüpft High Spirits Distribution an diese erfolgreiche Arbeit an.

Beide Marken haben eine treue Fangemeinde in der Schweiz, die ihren einzigartigen Charakter und die Vielfalt der Aromen schätzt. Glen Scotia verkörpert die Destillationskunst der traditionsreichen Campbeltown-Region. Loch Lomond bietet eine breite Palette an Whiskys und ist bekannt für seine Innovation und Vielseitigkeit. Beide Destillerien setzen auf höchste Handwerkskunst und bieten eine unverwechselbare Geschmackstiefe, die sie zu Favoriten unter Whisky-Enthusiasten gemacht hat.

High Spirits Distribution, Aarwangen

hsdistribution.ch

