Im pulsierenden Stadtteil Wiedikon gelegen, eröffnete diese moderne Bierbar in einem charmanten Eckhaus mit klassischer Schweizer Steinfassade und einladenden Fenstern.

1. Standort in der Schweiz

1. Standort in der Schweiz

Mit 20 rotierenden Zapfhähnen bietet sie eine Auswahl an innovativen Bieren von Mikkeller und lokalen Schweizer Handwerksbrauereien. Die Bar kombiniert zeitloses Design mit der modernen Ästhetik vom dänischen Mikkeller und schafft so einen einladenden Raum für Einheimische und Besucher. Die Gäste können sich auch an einzigartigen Gläsern und Merchandise-Artikeln erfreuen, die das kultige Edelweiss-Logo von Mikkeller Zürich zeigen.

Öffnungszeiten

MI – FR: 17.00 – 00.00 Uhr

SA: 15.00 – 00.00 Uhr

SO: 15.00 – 22.00 Uhr

Mikkeller Zürich

Zweierstrasse 124, 8003 Zürich

mikkeller.ch

Diesen Artikel teilen: