Barchef und Mitinhaber On the Rocks Bar, Wengen 10 Fragen an Justin Andrew Ebert Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann und verschiedenen Stationen in Bern (Departement 66), Colorado und Utah ist er seit Oktober 2021 Barchef und Mitinhaber der On the Rocks Bar (ehemals Rocks Bar) in Wengen.

