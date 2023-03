The Best of Scottish-Swiss Friendship

Am 20. Mai 2023

Am 20. Mai 2023

Peter Haecky, Claudio Bernasconi und Fred Laing selektierten höchstpersönlich die drei Liquids einer einzigartigen Kollektion, die im gesamten 100 Jahre reifte. Am 20. Mai wird im Rahmen des Whisky-Day im Hotel Waldhaus am See St.Moritz das zweite, von Claudio Bernasconi ausgewählte Single-Grain-Fass offiziell vorgestellt und lanciert.

An diesem Event, welchen sich Whisky-Nerds nicht entgehen lassen sollten, gibt sich auch Fred Laing himself als Special Guest die Ehre und man kann sich exklusiv bereits einen «sneak preview» auf die dritte und letzte Abfüllung gönnen, welche im Frühherbst 2023 erscheinen wird.

Neben der Swiss-Single-Grain-Trilogy steht der Abend ganz im Zeichen des diesjährigen 75-jährigen Bestehens von Douglas Laing und es werden auch weitere Whisky-Schätze des Independent-Bottlers während des Tastings und dem abendlichen Whisky & Dine verkostet.

Anmeldung

Anmeldungen nimmt das Hotel Waldhaus St.Moritz bereits ab sofort unter info@waldhaus-am-see.ch entgegen.

Haecky Import AG, Reinach

haecky.ch

Diesen Artikel teilen: