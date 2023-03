Beim «Konomi»-Festival steht Basel im Zeichen japanischen Geschmacks

Konomi ist das Festival japanischen Geschmacks in Basel. Vom 27. - 30. März 2023

Das Konomi Festival in Basel verbindet japanische Lebensart mit jener der Schweiz. Von 27. bis 30. März steht Basel ganz im Zeichen japanischen Geschmacks. Konomi bedeutet auf Japanisch Geschmack. Dieser wird sich wie eine Sinnesreise durch Cocktailbars, Restaurants und japanische Einrichtungen ziehen.

«Konomi bedeutet in diesem Fall nicht nur Geschmack, sondern auch Genuss, Wissen und Ästhetik. Wir freuen uns sehr, diese drei Highlights mit Hilfe von teils international bekannten Vortragenden, Sommelièren und Bartendern hochwertig vermitteln zu können», erklärt Robert Schröter, Festival-Co-Organisator. Gemeinsam mit Rebekka Salzmann, Geschäftsleiterin der Basler Cocktailbar Angels’s Share, hat der Gründer der Berliner Cocktail Akademie die Idee zu Konomi realisiert.

«Die Kulinarik und die Lebensart Japans sind unfassbar vielfältig und reich. Besonders für uns Gastronomen gibt es dort noch Einiges zu entdecken und zu lernen. Viele von uns konomi-Mitwirkenden haben Wurzeln in Japan, lebten lange dort oder besuchten dieses einzigartige Land. Unser Wunsch ist es, diese Hochkultur der Restaurants und Bars sowie die japanische Ästhetik auch in Basel stärker zu repräsentieren», so Schröter, der selbst unter anderem auch in Japan gelebt und gearbeitet hat.

Abwechslungsreiches Programm

Montag abends verführt Nico Čolić von der Zürcher Kronenhalle Bar mit filigranen japanischen Mixturen in der Bar Angels‘ Share. Die Stadtbrennerei Basel lädt zum Fermentations-Workshop mit der Berliner Manufaktur mimi ferments. In Japanisch Wohnen erfolgt der Workshop «Tee und Süsses» mit Yoko Tateishi und Yukiko Nützi.

Kai Wolschke von der Berliner Goldfisch Bar serviert Umami Cocktails, und Mittwochabend lädt Buchautorin Nicole Klauss in einer «Alkoholfreien Jam Session» über die japanische Kunst alkoholfreier Cocktails in der Blaupause Bar. Zudem gibt es Sake-Verkostungen, Sake-Pairings, Shochu-Verkostungen und Masterclasses über japanisches Bartending.

Weitere Einblicke und Tickets für das Festival des japanischen Geschmacks gibt es unter konomi.ch.

