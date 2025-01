Die Finalisten der Schweizer Nullpromille Trophy 2025 stehen fest

Die Spannung steigt für die 14. Schweizer Nullpromille Trophy 2025. Bis zum 5. Januar haben Bartender aus der ganzen Schweiz ihre kreativen Rezepte in den Kategorien «Fancy Drink» und «Sparkling Cocktail» eingereicht.

Finale am 27. Januar

Finale am 27. Januar

Passionierte Bartender beim letztjährigen Finale 2024.

Nach sorgfältiger Prüfung durch eine Fachjury stehen nun die sechs besten Bartender pro Kategorie fest:

In der Kategorie «Fancy Drink» haben sich qualifiziert:

Anthony Kunz, Kasheme Bar, Zürich

Tabea Manzke, Tuchlaube Kaffee Bar, Aarau

Markus Köppel, 52 Magic Bar, Au/SG

Ruben da Silva, Eden Bar, La Réserve, Zürich

Tobias Schwingshackl, Clouds Bar, Zürich

Lyna Gaberell, Cha Cha Cha, Zürich

In der Kategorie «Sparkling Cocktail» treten an:

Matthew James Ayrey, Atelier Classic Bar, Thun

Caroline Bayer, Soho Switzerland, St. Gallen

Aayush Bharti, Alex Lake Zürich, Thalwil

Benjamin Kyburger, Fritz Bar, Luzern

Melina Reusser, Atelier Classic Bar, Thun

Marc Schönholzer, Sabor Latino, Winterthur

Grosses Finale am 27. Januar in der Clouds Bar in Zürich

Das grosse Finale um den besten alkoholfreien Cocktail der Schweiz findet am Montag, 27. Januar, in der Clouds Bar in Zürich statt. Cocktail-Liebhaber und Interessierte können die Veranstaltung kostenlos besuchen und die Final-Atmosphäre live miterleben.

Von 13 bis 16 Uhr zeigen die Bartender ihr Können und kämpfen um den begehrten Titel. Es verspricht ein spannender Nachmittag zu werden, der die Entwicklung und Professionalität der alkoholfreien Cocktailszene in der Schweiz eindrücklich unter Beweis stellt.

Finale Nullpromille Trophy 2025

Datum: Montag, 27. Januar 2025

Zeit: Von 13.00 bis ca. 16.00 Uhr

Ort: Clouds Bar, Zürich

Eintritt: kostenlos

Diesen Artikel teilen: