Alex Skarlen, Lucy’s Flower Shop, Stockholm

Ich wurde in Stockholm geboren, wuchs aber an verschiedenen Orten auf, darunter Göteborg und Gotland. Schon mein ganzes Leben lang fühlte ich mich zur Gastronomie hingezogen.

Es war mein Traum, von klein auf in dieser Branche zu arbeiten, aber ich durfte erst mit sechzehn Jahren anfangen. Diesen Traum habe ich von meiner Familie geerbt, da mein Grossvater, meine Grossmutter, meine Onkel und meine Eltern alle in der Gastronomie tätig waren. Zwischen sechzehn und achtzehn Jahren begann ich, in einem Restaurant Geschirr zu spülen, und arbeitete mich in einem Nachtclub in einer Kleinstadt bis zur Bar hoch.

Während meiner Jugendjahre arbeitete ich in einem Nachtclub, erkannte jedoch schnell, dass ich das Mixen von «guten Drinks» wirklich genoss. Mit vierundzwanzig zog ich nach London und tauchte tief in die Welt der Cocktails und edlen Spirituosen ein. Nach Stationen in London, Paris und New York kehrte ich schliesslich nach Stockholm zurück, wo ich jetzt mit meiner wunderbaren Familie lebe und zusammen mit Ola Carlson meine eigene Bar – Lucy’s Flower Shop – führe.

Lucy’s Flower Shop

Hinter einer unauffälligen Holztür und einer unscheinbaren Treppe im Herzen von Stockholms belebtem und gehobenem Ausgehviertel liegt ein versteckter Keller mit einem der bestgehüteten Geheimnisse der Stadt: Lucy’s Flower Shop. Ein kreativer Rückzugsort, der sowohl Cocktail-Liebhaber als auch diejenigen anspricht, die in entspannter Atmosphäre einen geselligen Drink geniessen möchten.

Im November 2019 von Ola Carlson und mir eröffnet, bietet der kleine, intime und gemütliche Raum nur achtunddreissig Sitzplätze rund um seine lange, markante Bar aus dunkler Eiche, die als Mittelpunkt des Raumes sofort einen klaren Eindruck davon vermittelt, worum es in diesem Lokal geht. Inspiriert von unseren Reisen und kombiniert mit fünfunddreissig Jahren Erfahrung im Führen und Arbeiten in Bars, hatten Ola und ich die Vision, die perfekte Cocktailbar für diesen Raum und Standort zu schaffen – mit der hellen, farbenfrohen und belebenden Energie eines Nachtclubs und gleichzeitig einem anspruchsvollen Cocktailprogramm.

Dies ist die erste Bar, die wir geschaffen haben, bei der wir uns in jedem Detail vollkommen ausdrücken konnten, von der Planung und Innenausstattung über das Personal und das Getränkekonzept bis hin zur Atmosphäre und sogar zur Positionierung der Steckdosen. Ein strikt minimalistisches Konzept, das sich bis zur Getränkekarte durchzieht. Die Bar ist von Dienstag bis Sonntag von 17.00 Uhr bis 1.00 Uhr geöffnet und hat immer zehn bis zwölf Signature-Drinks auf der Karte. Ausserdem haben wir eine klassische und zeitgenössische Auswahl von 154 Drinks.

Die Zukunft

Ich sehe die Zukunft darin, genauso weiterzumachen wie bisher: Gäste betreuen, grossartige Drinks mixen und gute Musik spielen. Ich hoffe auch, dass sich die Branche weiterhin stetig entwickelt und sicherstellt, dass die jüngere Generation von Barkeepern gefördert wird, damit wir auch langfristig grossartige neue Talente in der Branche haben.

Alex Skarlen persönlich

Geboren: 1987 Besondere Fähigkeiten: Reden, reden, reden und manchmal meine eigenen Welten erfinden

Freizeit: Reisen, Pizza und Wein

Barkeeper seit: 2006

Grösster Fehler: Zu lange gewartet, um meine eigene Bar zu eröffnen

Bedeutendster Karriereschritt: Die Eröffnung meiner eigenen Bar

Lieblingscocktail: Red Hook, einfach köstlich!

Lieblingsbar: Attaboy (New York) – grossartige Drinks, grossartiger Service und eine Institution

Stockholm in drei Worten: Kleinste Metropole der Welt

Dieser Artikel erschien in

Ausgabe 5-2024 BAR NEWS-Magazin als Einzelausgabe Jetzt bestellen

Diesen Artikel teilen: