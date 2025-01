Ora Bar, Zürich

Marco Colelli, einer der führenden Barkeeper der Stadt, und Ken Rojas, ein talentierter Newcomer der Gastronomieszene, arbeiten hier Hand in Hand. In der Wein- und Cocktailbar nahe dem Central kombinieren sie ihr Können und bieten auf begrenztem Raum eine vielfältige Genusswelt, die zeigt, was in einer stylishen Bar möglich ist. Die Zugänglichkeit und unkomplizierte Gastfreundschaft spiegeln sich sowohl im modernen Interior als auch im engagierten Team wider.

Öffnungszeiten

DI – MI: 16.00 – 00.00 Uhr

DO: 16.00 – 00.30 Uhr

FR – SA: 16.00 – 01.30 Uhr

ORA Bar

Zähringerstrasse 38, 8001 Zürich

ora-bar.ch

Diesen Artikel teilen: