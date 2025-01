Mit Kommunikation, Respekt und Empathie zum Titel

Die Louis Bar und Hemingway Rum Lounge im Hotel Montana in Luzern holt sich den Award in der Kategorie Best Bar Team. Was genau sie zu einem «Top-Team» macht, verrät uns der Barchef Levent Yilmaz.

Von der Treppe, die ab der Eingangslobby hinunter zur Louis Bar geleitet, sieht man schon eine Buchstaben- Girlande hängen mit den Worten: «Best Bar Team». Der strahlende Levent Yilmaz sagt leicht verlegen: «Das waren unsere Kollegen aus dem Service». Wie man sieht, ist nicht nur der Zusammenhalt des Bar Teams stark im Hotel Montana in Luzern.

Alle Abteilungen freuen sich über die Auszeichnung: «Sie haben uns am nächsten Tag mit einem Apéro und der Girlande empfangen », schildert der Chef de Bar. Als ihre grösste Stärke beschreibt der gebürtige Istanbuler die Diversität des Teams: «Unser Team besteht aus vielen verschiedenen Persönlichkeiten. Jeder hat seine eigenen Stärken», sagt der stolze Teamleader.

Was bei dem vielseitigen Angebot der Hotelbar auch wirklich nötig ist. Ein breites, auserlesenes Spirituosen-Sortiment, eine Cigar Lounge, der Beach Club, unterschiedliche Events mit Live-Musik. «Einer ist im Bankett-Bereich sehr stark, der andere mit Cocktails und wieder jemand anderes bei Whisk(e)y und Rum, so ergänzen wir uns», erklärt er. Doch eines haben sie alle gemeinsam: die Leidenschaft für die Bar-Welt und die Gastfreundschaft.

Levent Yilmaz setzt auf Generation Z

Eine klare Kommunikation, Respekt und Empathie werden bei Yilmaz grossgeschrieben. «Es ist ein sehr junges Team und ich, naja, ich bin jung geblieben», schmunzelt Levent, der schon etwa 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie mitbringt. «Viele beschweren sich immer über die Generation Z, sie seien faul, hätten kein Durchhaltevermögen», kritisiert er, «ich sehe das anders. Ich arbeite sehr gerne mit jungen Menschen.» Mit seiner entspannten und lockeren Art kommt er durch zu den jüngeren Generationen.

Er setzt auf eine flache Hierarchie und demokratische Entscheidungen, die eine kollegiale Atmosphäre fördern. Es wird vieles gemeinsam besprochen. Jede Meinung zählt, egal ob es um die neue Cocktailkarte oder eine Erweiterung des Sortiments geht. Aber auch Probleme oder zwischenmenschliche Differenzen werden direkt angesprochen. Viele Jahre hat Levent auch in der fünf-Sterne-Gastronomie gearbeitet, wo dies deutlich anders war. Ein Umdenken muss stattfinden, er meint: «Diese angespannten Meetings sind nicht mehr zeitgemäss.

Bei uns haben sie jedenfalls keinen Platz.» Jetzt, im Herbst und Winter, ist in der Louis Bar Low Season. Diese Zeit wird genutzt, um die Mitarbeiter und deren Fachwissen zu fördern. «Ich versuche auch jeden Tag was Neues zu lernen und wir möchten uns so kontinuierlich weiterentwickeln», erklärt der Barchef. Unterschiedliche Schulungen und Workshops mit Lieferanten und Partnern stehen an. Und auch der Teamzusammenhalt soll durch gemeinsame Ausflüge gestärkt werden. Dieses Jahr war das Reiseziel Baden – die Swiss Bar Awards.

Ein eingespieltes Kern-Team schafft alles

In einem saisonalen Betrieb, wie es die Louis Bar ist, wird das Team je nach Bedarf vergrössert oder verkleinert. In der sommerlichen Hochsaison gibt es bis zu 17 Mitarbeiter, im Winter etwa sieben. «Wenn man ein gut eingespieltes Kern-Team hat, macht das nichts, wenn ein, zwei neue Leute dazukommen. Sie passen sich schnell an die bestehende Dynamik an», schildert Levent, der seit zwei Jahren dort als Chef fungiert.

Die Louis Bar hat zwar viel Verstärkung von der Hotelfachschule, die gleich in der Nähe ist, doch die meisten Saisonmitarbeiter kommen immer wieder. «Für mich war es etwas sehr Besonderes, wieder auf der Bühne zu stehen. Vor allem in dieser Kategorie. Der Zusammenhalt im Team ist das Wichtigste für mich», erklärt Yilmaz. Viele Male stand der ehemalige Flairtending-Meister schon im Rampenlicht, doch die Best-Bar-Team-Auszeichnung liegt ihm ganz speziell am Herzen. «Ich bin ein teamorientierter Mensch», sagt er immer noch gerührt.

