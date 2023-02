Die besten alkoholfreien Cocktails 2023 sind gekürt

Beim Finale der 12. Schweizer Nullpromille Trophy in der Matte Brennerei in Bern wurde um den besten alkoholfreien Cocktail gerührt und viel mehr geschüttelt. Es überzeugten Francois Bräuning aus der Zürcher Lenox Bar und Michael Duc aus der Thuner Atelier Classic Bar mit den Fancy und Sparkling-Drinks «Back to the roots» und «Be Mango».

Die zwei strahlenden Sieger der Schweizer Nullpromille Trophy 2023: Michael Duc (Kat. Sparkling Cocktail) und Francois Bräuning (Kat. Fancy Drink).

Inmitten des Berner Matte Quartiers ging es gestern Nachmittag ziemlich hochprozentig her – nullprozentig! Das Fachmagazin Bar News lud zum Finale seiner bereits 12. Schweizer Nullpromille Trophy. Der etablierte Wettbewerb fand in den Räumlichkeiten der Matte Brennerei statt. Im Rampenlicht standen insgesamt neun Finalisten und zwei Finalistinnen aus allen Landesteilen der Schweiz.

Einerseits natürlich, um mit ihren jeweiligen Cocktail-Kreationen die Jury zu überzeugen. Andererseits waren es alle FinalistInnen zugleich, die mit ihren kreativen Drinks und story tellings mixend demonstrierten, wie vielfältig, komplex und innovativ das Genre der alkoholfreien Cocktails geworden ist. Nur ein Trend? Von wegen.

Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-001 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-038 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-042 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-055 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-065 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-105 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-126 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-135 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-162 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-193 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-207 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-237 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-247 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-275 Nullpromille-Trophy-2023_Alkoholfreie-Cocktail-Competition-276

Die 12. Schweizer Nullpromille Trophy ist ein Beweis für diese nachhaltige Entwicklung. «Als wir die Competition vor zwölf Jahren lanciert haben, verhielten sich die Akteure der Barszene noch eher skeptisch und zurückhaltend. Heute wird die Entwicklung der alkoholfreien Cocktails nicht mehr stiefmütterlich behandelt. Es ist viel passiert auf allen Ebenen – auf Hersteller- und Konsumentenseite und selbstredend in der Barszene.

Nullpromille-Drinks stellen keine Alternative, sondern ein eigenständiges, ansprechendes Kapitel dar», ist Ruedi Zotter überzeugt. Damals war es dem Initianten der Schweizer Nullpromille Trophy ein Anliegen, eine Alternative zu alkoholischen Getränken zu bieten. Jeder sollte die Möglichkeit zu einem Barerlebnis haben, ohne Alkohol konsumieren zu müssen.

«Heute glänzen Nullpromille-Cocktails neben hochprozentigen Klassikern in Selbstverständlichkeit, Vielfalt und Aromatik» Ruedi Zotter, Initiant Schweizer Nullpromille Trophy

Über 50 Rezepte. Zwei Kategorien. Zwei Sieger.

Wie vielfältig und kreativ der Umgang mit neuen alkoholfreien Produkten und Zutaten für alkoholfreie Cocktails geworden ist, zeigt auch die Menge der bei Bar News eingetroffenen Rezepte. Weit mehr als 50 eigens kreierte und anonymisierte Rezepte wurden von einer Expertenjury bewertet.

Beim Finale der 12. Schweizer Nullpromille Trophy durfte eine dreiköpfige Jury insgesamt sechs auserwählte Cocktails der Kategorie «Fancy» und fünf des Sparkling-Genres verkosten und bewerten. Die Jury unter dem Vorsitz von Bruno Hunkeler zeige sich beeindruckt von der bunten, interessanten Getränkewelt und ihrer Darbietung durch engagierte Schweizer BarkeeperInnen.

Francois Bräuning, Barmanager der Zürcher Lenox Bar im Hotel Marriott, überzeugte in der Kategorie der verspielten «Fancy Drinks». In Anlehnung an seine persönliche Erfahrung aus der Pandemie-Zeit, die ihn getrost im Barmetier neu durchstarten und tiefer wurzeln liess, kreierte er den Siegercocktail «Back to the Roots» mit einem Schuss roter Beete.

Back to the Roots 1. Platz Kategorie «Fancy Drink» Bester-alkoholfreier-Cocktail-2023_Back-to-the-roots Barkeeper-Alkoholfrei-Competition_Francois-Braeuning

by Francois Bräuning | Lenox Bar, Hotel Marriott, Zürich 3 cl Rebels Gin alternative 2 cl Holunderblüten Sirup Monin 1.5 cl Supasawa 1 bl Randensaft 5 frische Himbeeren Deko: Pfefferminze / Himbeeren

Als Sieger in der Kategorie der «Sparkling Cocktails», die von Rimuss und seinen alkoholfreien Sparkling-Qualitäten unterstützt worden ist, darf sich nun der erst 20-jährige Michael Duc freuen. «Be Mango» lautete seine nullprozentige, aber äussert prickelnde trinkkulinarische Antwort auf die Rezeptvorgabe der Sparkling-Schiene.

Be Mango 1. Platz Kategorie «Sparkling Cocktail» Bester-alkoholfreier-Drink-2023_Be-Mango Barkeeper-Alkoholfrei-Competition_Michael-Duc

by Michael Duc | Atelier Classic Bar, Thun 3 cl Lyres Italian Spritz 3 cl Mangosaft 2.5 cl Frischer Zitronensaft 1.5 cl Honig Sirup Monin 5 cl Rimuss Bianco Dry Deko: Honigwabe, Honigmelonenbiene, Kaffirblatt, Skelettblatt

Wellness für die Sieger

Für die beiden Gewinner Francois Bräuning und Michael Duc könne es nun bald schon «ab ins Hotel Hermitage in Luzern» heissen. Das Hotel am Vierwaldstättersee freut sich, die beiden Sieger ab sofort zu einem attraktiven Erholungswochenende für je zwei Personen empfangen zu dürfen. Und beim Blick in die Barkarte des Hotels werden die beiden Barkeeper feststellen dürfen, natürlich den einen oder anderen alkoholfreien Drink zu entdecken.

Rangliste Kategorie «Fancy Drink»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Francois Bräuning Lenox Bar, Hotel Marriott, Zürich Back to the Roots 249.0 2. Markus Koeppel 52 Magic Bar, Au Cranberry Crush 244.5 3. Roman Mutzner Thurbinä Bar, Winterthur Kisses from Mexico 233.5 4. Julien Chouquet The Woodward Geneva Vir’Ginzu 229.0 4. Fartun Ali Old Crow Bar, Zürich Vanilla Spice 229.0 6. Michael Duc Atelier Classic Bar, Thun The Fisherman and his Wife 224.5

Rangliste Kategorie «Sparkling Cocktail»

Rang Name Lokal Drink Total 1. Michael Duc Atelier Classic Bar, Thun Be Mango 261.5 2. Céline Wassmer Jojo Bar, Aarau Brunch at Valerie’s 234.0 3. Vithusan Somasundaram Hafebar, Solothurn Brombeez 228.5 4. Praveen Paul Lakeview Bar & Cigar Lounge, Hotel Bürgenstock, Obbürgen Smurf’s Choice 220.0 5. Benjamin Kyburger Kaspar Bar, Luzern Rimussito 216.0

Partner 12. Schweizer Nullpromille Trophy

Diesen Artikel teilen: