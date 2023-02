Gin an der Spitze weltbester Bars

Datenschau über die Kaufgewohnheiten und Lieblingsbrands von Bars. © The Brands Report, Drinks International

Seit dem Jahr 2010 veröffentlicht der Annual Brands Report seine Datenschau über die Kaufgewohnheiten und Lieblingsbrands von Bars. Die Daten dafür gewinnt das Herausgeberhaus Drinks International von 100 auserwählten besten Bars aus insgesamt 33 Ländern der Welt. Europa ergibt zu 34 Prozent eine Mehrheit im Sample, was an der dichten Anhäufung der von Fachmagazinen wie Branchen-Institutionen hochgelobten Bars wie «Baba Au Rum», «Himkok» oder «Red Frog» liegen dürfte.

Asiatische Bars, die das Sample zu 22 Prozent ergänzen, sind in Singapur, Südkorea, auf den Philippinen, in Malaysien, Japan, Indien oder China anzutreffen. Australien und Neuseeland ergeben insgesamt sieben Prozent. Afrika und der mittlere Osten sind ebenfalls zu sieben Prozent mit Israel, Südafrika und den Arabischen Emiraten vertreten.

Aus Südamerika (6 Prozent) wurden Bars in Argentinien, Brasilien und Kolumbien nach ihren Kaufgewohnheiten und Trendeinschätzungen gefragt. In diesem Jahr beteiligte nordamerikanische Bars stammen aus den Ländern Canada, Mexiko, Panama, Puerto Rico und den US-Staaten mit einer Grössenordnung innerhalb des Auswahl-Samples von 24 Prozent.

Gin hat die Nase vorne

Als Lieblingsspirituose aller Bartender gilt ein umtriebiger, guter, alter Hase an den internationalen Tresen der Welt. Ein echtes Londoner Fabrikat steht an der Spitze der Bartender’schen Lieblinge. Es ist der Tanqueray Gin, der von 19 Prozent aller 100, in mehr als 20 Kategorien befragten Bars als favorisierte Spirituose gilt. Michter’s-Bourbon rangiert auf Platz 2, dicht gefolgt von Ocho-Tequila.

Wahrscheinlich dank Gin & Tonic zählt Gin als populärste Spirituose weltweit, spielt aber laut Drinks International Annual Brands Report auch in 50 der meistverkauften klassischen Cocktails eine grosse Rolle. Zu Gins Bestselling Brands zählen Tanqueray, Beefeater, Hendrick’s, um jeweils und folgend immer nur die ersten drei Nennungen hier aus dem Report zu benennen. Die ersten drei Top Trending Gin-Brands sind Monkey 47, Roku und Hendrick’s.

Bestselling Brands

Kategorie Bestselling Brands Rum 1. Bacardi | 2. Plantation | 3. Havana Club American Whiskey 1. Maker’s Mark | 2. Bulleit | 3. Buffalo Trace Scotch Whisky 1. Johnnie Walker | 2. The Macallan | 3. Monkey Shoulder Irish Whiskey 1. Jameson | 2. Teeling | 3. Redbreast World Whiskies 1. Nikka | 2. Suntory | 3. Kavalan Vodka 1. Ketel One | 2. Grey Goose | 3. Absolut Cognac 1. Hennessy | 2. Rémy Martin | 3. Ferrand Cognac Brandy 1. Torres | 2. Cardenal Mendoza | 3. Metaxa Tequila 1. Don Julio | 2. Patrón | 3. Olmeca Altos Mezcal 1. Del Maguey | 2. Siete Misterios | 3. Montelobos Liköre 1. Campari | 2. Cointreau | 3. Chartreuse Wermut 1. Cocchi | 2. Carpano Antica | 3. Martini Alkoholfreie Destillate 1. Seedlip | 2. Lyre’s | 3. Everleaf

Top Trending Brands *

Kategorie Top Trending Brands Rum 1. Diplomatico | 2. Bacardi | 3. Plantation American Whiskey 1. Michter’s | 2. Woodford-Reserve | 3. Bulleit Scotch Whisky 1. Macalln | 2. Bruichladdich | 3. Monkey Shoulder Irish Whiskey 1. Jameson | 2. Teeling | 3. Redbreast World Whiskies 1. Nikka | 2. Suntory | 3. Whistlepig Vodka 1. Ketel One | 2. Grey Goose | 3. Haku Cognac 1. Hennessy | 2. Rémy Martin | 3. Ferrand Cognac Brandy 1. Torres | 2. Metaxa | 3. Cardenal Mendoza Tequila 1. Don Julio | 2. Ocho | 3. Fortaleza Mezcal 1. Siete Misterios | 2. Del Maguey | 3. Montelobos Liköre 1. Campari | 2. Ancho Reyes | 3. Mr Black Wermut 1. Mancino | 2. Cocchi | 3. Carpano Antica Formula Alkoholfreie Destillate 1. Lyre’s | 2. Seedlip | 3. Everleaf

* Hinweis auf Trendpotenzial von Marken.

