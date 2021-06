Finale SWISS COCKTAIL OPEN 2021 «A Tale of Two Cities» ist der beste Cocktail der Schweiz 2021 Sarah Madritsch geht mit ihrem Drink «A Tale of Two Cities» als Siegerin des 1. SWISS COCKTAIL OPEN hervor. Die 25-jährige Barkeeperin aus der Widder Bar in Zürich überzeugte die Jury mit einer Komposition aus einem weissen und einem dunklen Schweizer Rum von Orator, Belsazar White Vermouth, Amontillado Sherry und einem selbstgemachten Black Lime und Coconut Cordial.

