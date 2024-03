Live dabei am 6. Mai

Live dabei am 6. Mai

Sei live dabei, wenn der beste Cocktail der Schweiz 2024 gemixt wird.

Am Montag, 6. Mai findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon das grosse Finale des 4. SWISS COCKTAIL OPEN statt. Wir freuen uns, das Finale auch dieses Jahr wieder mit 24 Finalisten und in einem grösseren Rahmen vor Publikum durchzuführen. Um den persönlichen Austausch zwischen Fachpublikum und Partnern zu fördern, wird es wieder die beliebte Networking-Area mit integrierter Tischmesse geben. Wir freuen uns auf deinen Besuch!

Ticket online kaufen

Vergünstigte Tickets

Für den den Zutritt zum SWISS COCKTAIL OPEN und zur Networking Area mit Tischmesse ist ein Ticket erforderlich. Das Ticket kostet CHF 10 pro Person im Vorverkauf bis 5.5.2024. Tageskasse: CHF 15 pro Person. Mindestalter: 18 Jahre (Ausweiskontrolle).

Programm Finale 6. Mai 2024

13.30 Uhr Türöffnung, Networking & Tischmesse 14.30 bis 15.30 Uhr Erster Durchgang Gruppe 1 (Nr. 1-12) 16.00 bis 17.00 Uhr Erster Durchgang Gruppe 2 (Nr. 13-24) 17.30 Uhr Bekanntgabe Finalteilnehmende Zweiter Durchgang 18.00 bis 18.30 Uhr Zweiter Durchgang mit den besten 6 Teilnehmenden 19.00 Uhr Siegerehrung

Networking Area & Tischmesse

Das SWISS COCKTAIL OPEN ist mehr als eine Competition. In der Networking Area präsentieren zahlreiche Partner im Rahmen einer Tischmesse ihre Produkte. Nutze diese spannende Möglichkeit für den Austausch und das Networking unter Fachpersonen.

Location

Das SWISS COCKTAIL OPEN 2024 findet im Chicago 1928 (Halle 550) in Zürich-Oerlikon statt.



Chicago 1928 (Halle 550)

Birchstrasse 150

8050 Zürich-Oerlikon

