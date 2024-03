Praveen Paul, Barkeeper in der Lakeview Bar & Cigar Lounge, Bürgenstock Hotels, hat mit seiner Kreation «Pink Dragon» in der Kategorie «Sparkling Cocktail» gewonnen. Sein Siegerdrink, der auch ästhetisch ein Kunstwerk ist, widmet der Bartender allen mutigen Frauen.

Der Arbeitsort von Praveen Paul ist traumhaft. Es ist die Lakeview Bar & Cigar Lounge im Hotel Bürgenstock. Durch das Fenster sieht er den Vierwaldstättersee, der in tiefem Blau schimmert. An der Bar bereitet er dabei seine erfrischenden Signature Cocktails zu. Begeistert erzählt Praveen Paul in der soho Bar in Basel von seinem mondänen Arbeitsort. Auch sonst strahlt der gebürtige Inder. Gerade erst hat er mit seiner Kreation «Pink Dragon» den ersten Preis in der Kategorie Sparkling Cocktail abgeräumt. «Ich bin dankbar für die vielfältige Unterstützung, die mich dorthin gebracht hat, wo ich heute stehe», sagt Praveen Paul. Er nennt Marie Gerber, seit 2022 Bar-Managerin des Bürgenstock Hotels & Resort Lake Lucerne.

«Das beste Gefühl überhaupt»

Brauner Teint, lässig gekleidet, ein breites Lächeln im Gesicht – Praveen Paul ist eine charismatische Erscheinung. Beim Mixen seines Cocktails hatte er die Zuschauer sofort in seinen Bann gezogen. Er überzeugte mit Charme und Können. Begeistert hat er natürlich auch mit seinem Cocktail. Er besteht aus raffinierten Zutaten wie Fluère ungefilterte florale Mischung aus pflanzlichen Stoffen, aus selbst gemachtem Lavendel-Honig-Ingwer-Sirup, frischem Zitronensaft von Zamba, Dragon-Fruchtsaft und Rimuss Rosé Sparkling Wein. «Dass ich den ersten Preis gewonnen haben, ist für mich das beste Gefühl überhaupt.» Seit 2013 arbeitet Praveen Paul als Barkeeper. Sein Handwerk hat er in renommierten Bars wie dem Daily Club House in Delhi gelernt. Sein Beruf sei sehr abwechslungsreich und er lerne ständig neue Dinge dazu. Wenn er über seine Arbeit spricht, funkeln seine Augen. Man sieht den zufriedenen Gast im Hotel Bürgenstock förmlich vor sich.

«Gebt Frauen eine Chance»

Praveen Paul hat auch eine andere, etwas nachdenklichere Seite. Sein Sieger-Cocktail habe nämlich einen ernsten politischen Hintergrund. Er spricht über die unterdrückte Stellung von Frauen in gewissen Ländern. Seinen Drink «Pink Dragon», inspiriert auch von einem Bollywood- Film, versteht er als Hommage an starke und mutige Frauen. «Pink steht für mich für Harmonie und Liebe im Leben», sagt er. Frauen seien «sehr süss», daher habe er seinen Drink mit Lavendel-Honig versehen. Frauen hätten aber auch eine herbe Seite. «Deshalb habe ich auch Ingwer reingetan, der etwas Schärfe mitbringt. Das steht für mich für Stärke und Mut.» Die Botschaft seines Drinks sei: «Gebt mutigen Frauen eine Chance.»

Diesen Artikel teilen: