Finale 10. Schweizer Nullpromille Trophy

Gianluca Ciriello und Manuel Saladin gewinnen Jubiläums-Competition

Dass Montagvormittag und Cocktails eben doch gut zusammen passen, bewies das Finale der 10. Schweizer Nullpromille Trophy. Die besten alkoholfreien Cocktails in zwei Kategorien wurden am Montag, 21. Juni 2021 von Gianluca Ciriello (The Omnia Mountain Lodge, Zermatt) und Manuel Saladin (Schweizerhof Bar, Luzern) gemixt.