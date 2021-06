Neuer Vertriebspartner Rebels 0.0%

André Parsic, General Manager von Dettling & Marmot, sagt: «Als erste Schweizer Premium Spirituosen-Alternative bereichert Rebels 0.0% unser aktuelles Portfolio in einer schnell wachsenden Kategorie. Ich persönlich war erstaunt, wie gut die Gin- und Aperitif-Alternativen schmeckten.»

Rebels 0.0% Gin und Aperitif Alternative sind ab sofort im Handel und Online erhältlich.

Gleichzeitig gibt Rebels 0.0% per April die Zusammenarbeit mit Dirk Hany bekannt. Der Mitinhaber der Bar am Wasser und mehrfach ausgezeichneter Barkeeper of the year agiert als Markenbotschafter und Partner der Marke.

Dettling & Marmot AG, Dietlikon

dettling-marmot.ch

